浸大研究指內地新移民助緩解人口老化　惟高學歷人口無留港定居

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-09 12:17

社區組織協會委托浸會大學經濟系研究本港內地新移民的情況，研究團隊今（9日）發表報告，指本港對新移民的討論「存在偏差」，數據亦不足，而今次研究發現內地移民可緩解香港人口老化和促進經濟轉型，惟不少高學歷人士並無長居本港，認為政府應考慮制定策略留住人才，並應積極促進港人與內地移民和諧共處，包括舉辦文化交流活動，讓雙方加深對彼此的認識。

社區組織協會委托浸會大學經濟系研究新移民的狀態，發現不少內地高學歷人士並無長居本港。（林穎嫺攝）

浸會大學經濟學系主任鄭毓盛指，內地新移民的特徵近年出現劇變，他們的收入和教育水平均大幅提升。量化分析亦顯示，內地移民有助緩解香港人口老化和促進經濟轉型，若過去20年內地移民在港沒有繁衍後代，20歲以下人口的未來勞動人口將大減近25%，反映香港人口老化問題將更嚴峻。

鄭續指，內地移民對香港人口結構和未來勞動力有莫大幫助，認為港府在制訂人口及人力資源政府時，必須充分考慮內地來港移民的角色。但他留意到，港府在處理港人和內地移民的磨擦上，一直過於被動，促請當局設法保護受歧視群體的利益。

浸大經濟系副教授張宏亮補充指，比對2001至2016年4次人口普查及中期人口統計5%樣本微觀數據，發現居港逾7年的內地移民的收入與本地居民趨同，惟早期來港的內地移民中，不少高學歷人士並無在港長居，很可能在抵港數年後便已離開，他建議政府應制定政策挽留人才。