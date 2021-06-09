西醫何灼林涉忽視藥物副作用　三度修改醫療紀錄　判除牌6個月

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-09 16:49

西醫何灼林涉於2012年3月，為甲亢病人陳女士處方卡比馬唑（NeoMercazole），在她出現副作用時未有及時安排停藥，併發無顆粒性白血球症（agranulocytosis），即血液中白血球顆粒球嚴重不足。陳因持續發燒、喉嚨痛及呑嚥困難等症狀留院約4周，期間曾被診斷為敗血症。 就陳的投訴，何遞交她的醫療紀錄到醫務委員會，被發現曾作出3項更改，包括加上「已解釋疾病及可能副作用」及「停藥」字眼等，企圖隱瞞過失。 醫務委員會今（9日）就案件展開紀律聆訊，研訊小組裁定四項專業失當控罪成立，判除牌6個月。

西醫何灼林裁定四項專業失當控罪成立，判除牌6個月。（李恩慈攝）

女病人眼睛紅腫及說話困難 留院一個月

案情指，當時37歲的病人陳女士於2012年3月19日，因甲狀腺問題到何灼林診所求醫，確診甲狀腺功能亢進症，獲處方卡比馬唑（NeoMercazole），劑量為每顆5毫克，每次2顆，每日3次，服15日。3月26日，陳女士覆診時出現紅眼症狀及輕微流鼻血。

4月10日，陳女士如期覆診，並向何灼林反映出現呼吸困難、皮膚敏感痕癢及心跳加速，獲增加藥物劑量至每顆5毫克，每次3顆，每日3次，服2周。陳於4月14日發燒，並向其他醫生求診，惟仍然持續發燒、喉嚨痛及流牙血。她在4月20日再向何求醫，獲處方抗生素，沒有安排停藥。

4月21日，陳女士因持續發燒、喉嚨痛及呑嚥困難，到威爾斯親王醫院急症室求醫，其後更出現眼睛紅腫及說話困難等症狀，確診甲亢和藥物引發的無顆粒性白血球症（agranulocytosis）。她後來在內院病房留院約3至4周，期間曾被診斷為敗血症，至6月14日方出院。其後她需繼續在威院的門診覆診。

辯方律師（前）求情指，何灼林（後）已年屆79歲，自身有健康問題，仍然希望幫助已服務多年的長期病人。（李恩慈攝）

醫療紀錄加三項資料

就陳女士的指控，何灼林於2016年12月遞交她的醫療紀錄到醫委會，後來在2017年5月補充資料時作出3項更改，包括在2012年3月19日頁加上「已解釋疾病及可能副作用」字句，以及在2012年4月20日頁刪去「4月10日（服藥）兩周」紀錄，並加上「停藥」和「觀察」字眼。

四項專業失當控罪包括處方卡比馬唑（NeoMercazole）給病人前，未有清楚說明其副作用及潛在併發症；當病人出現無顆粒性白血球症症狀，即發燒和喉嚨痛時，未有建議她停藥；其後未有妥善檢查及控制病人的症狀；以及在未有合理原因下修改其醫療紀錄。何灼林沒有反對控罪，研訊小組裁定四項控罪均成立。

何灼林行醫逾50年首被投訴

辯方律師求情時稱，何灼林在緬甸出生並完成醫學學位，於1969年來港執業，並在公立醫院工作至1982年轉為私人執業，行醫逾50年來首次收到投訴。他已年屆79歲，自身有健康問題，仍然希望幫助已服務多年的長期病人。

醫委會判何灼林除牌6個月。（資料圖片／歐嘉樂攝）

研訊小組主席：病症雖然罕見但可致命

辯方律師續指，陳女士出現不良反應後，何灼林曾經用電筒照陳的喉嚨，又檢查她的頸部和淋巴，但明白做法不足，在犯錯後感到非常後悔。他坦言，病人花了接近兩個月才完全康復，希望對病人及醫委會誠懇道歉；何已經深切反思，並繼續熱衷學習，避免同類事件發生。

辯方律師又呈上5封求情信，何灼林的舊同窗稱讚他勤奮、善良、細心，經常願意協助同事和朋友；亦有病人表揚他「診斷精明，準確細心，耐心跟進，詳細解釋」。

研訊小組主席鄧惠瓊認為案情嚴重，引述專家證人意見指，藥物引致無顆粒性白血球症的情況雖然罕見，但可以致命，應事先清楚通知病人；當病人出現無顆粒性白血球症狀，應及時停藥和驗血檢查，稱何灼林的表現不理想；加上他擅改病歷，企圖誤導醫委會和掩蓋犯錯，行為不誠實。為保障公眾對醫生的信任，她認為不適合緩刑，判除牌6個月。