青年涉用棍擊警長　辯方指事主只記下遭人企圖揮棍　質疑未有受襲

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-09 15:29

19歲青年涉嫌前年一次港島區集會中揮棍襲擊一名警長，更把棍子扔下，他否認指控，案件今(9日)在東區法院開審，辯方盤問聲稱當日受襲的警長在其記事冊中，只記下被告曾「企圖」或「試圖」向他揮棍，又指現場警員疑把不屬於被告的棍子，說成是被告用以襲警的武器，疑被告遭插裝嫁禍。裁判官把案押後至下午4時裁決。

被告王維泰（19歲）被控一項襲警罪，指他於2019年11月2日在灣仔告士打道與盧押道交界襲擊警長鄧駿業。

當日有200至300名示威者

警長鄧駿業是當日拘捕被告的警員，他稱當日約下午5時，他在告士打道警車上戒備，警車沿路駛至盧押道附近時，燈從車窗外發現有約200至300人衝出來，其中有部份人手持木棍等武器。鄧稱，他當時覺得路上人群與附近有關的非法集結有關，故與同袍下車要求眾人散開。

見被告手持白色棍

鄧稱他曾與被告四目交投，目睹被告手持一支約5尺長的白色棍；鄧隨即下令與同袍推進追捕示威者，被告則轉身往金鐘方向逃跑。鄧隨即警告被告要求他停下，被告突然轉身，用警棍揮向他，他立即用警棍格擋，被告轉身繼續逃跑，並將棍支扔到地上。鄧最後追及被告，並與趕及的同袍一同制服被告。

辯方質疑鄧未記下遭被告襲擊

辯方盤問鄧時，則質疑鄧在記事冊上所用的字眼，指鄧在記錄時指被告「試圖」「企圖」向他揮棍，沒有直接記下被告襲擊到他，質疑鄧捏造事實，指被告根本沒有擊中鄧，亦沒有在逃跑期間拋下棍子，鄧否認。

另一警稱在地上撿走白棍

另一名當日有份拘捕被告的警張曉鋒則供稱，當日他在鄧身後追捕被告，看到被告轉身用棍襲擊鄧的腰部，及見被告將棍子扔在地上，張遂協助鄧制服被告，並立即拾回跌在地上的棍子。惟辯方則質疑被告遭插裝嫁禍，被人將在別處尋獲，不屬於被告的白色棍子，說成是被告襲擊警長的武器。

律師引報章指撿棍警員曾被指不可靠

律師又指，張在記事冊和第一份口供中均沒有提及警長受襲，但七個月後的補錄口供中，卻突然加入被告襲警的過程，認為張的記錄不實，質疑張的記憶在七個月後不再可靠。辯方又舉出《立場新聞》和《蘋果日報》的新聞報道，指張曾在早前兩宗反修例示威案中作供中，分別被裁判官黃雅茵和崔美霞評為不誠實和不可靠，直言張在本案中也並不是一個誠實可靠的證人；張否認。

案件編號：ESCC 2073/2020