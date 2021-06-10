新冠肺炎．最新｜最快今公布學生打疫苗安排　昨初步確診少於5宗

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 李恩慈 鄭翠碧 胡家欣 鄧穎琳 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-10 07:00

天水圍天盛苑三母女先後確診並驗出帶變種病毒Alpha（前稱英國變種病毒），衞生署仍未查出她們感染源頭，已向台灣方面索取當地的病毒基因排序，看看會否與今次的個案有關。她們百名密切接觸者，暫未有人確診，連續兩日本地零確診；昨（9日）初步確診少於5宗。 衛生防護中心轄下的兩個科學委員會昨會後公布，認同復必泰疫苗接種年齡降至12歲；政府最快今日公布接種安排，包括派員到校為師生接種及安排專車接載學生前往接種中心。學校盼望學校可重回正軌，包括讓跨境學生可早日回港上課。

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我哋已表明喺9月後，嗰29間疫苗接種中心會完成佢工作，屆時主要係私家醫生會繼續提供科興疫苗，或者有啲特定群組需要接種復必泰先會安排。 食衞局局長陳肇始發「最後通牒」

新型肺炎就好似天上一年，人間已十年，很可怕。想想四個月發生嘅事有幾多，仲唔更改？......長者如果係好精神，80幾歲長者很多都好精神，跑來跑去，都有打復必泰，也有打科興。最好嘅疫苗係打咗入手臂嗰種，自己選擇認為適合自己嘅。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋修改安老院舍接種疫苗指引

天水圍變種病毒患者每朝搭嘉湖山莊居民巴士NR955 乘客要強檢

▼6月9日強制檢測巴士及學校名單▼

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

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疫下盂蘭勝會無法搭棚要取消 學者研勝會淵源：超渡墜海苦力亡魂

【08:00】新冠肺炎影響了不同宗教活動，去年於農曆7月盂蘭勝會大多因防疫規定，未能夠在公共地方搭棚而取消，使本已陷入青黃不接的盂蘭勝會，出現傳承困局。樹仁大學與長春社將於本周六（9日）舉辦「香港潮人盂蘭勝會漫畫和短片發佈會暨座談會」，冀以不同方法認識盂蘭勝會在香港的歷史，了解到盂蘭勝會不單有宗教意義，更有凝聚社區的功能。

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疫苗氣泡｜全港僅4間D類餐飲處所 包括四季酒店、The China Bar

【00:01】政府推出「疫苗氣泡」，把食肆分為4類，其中D類食肆可以舉行上限100人的宴會，每枱可坐最多8人並營業堂食至凌晨2時，惟要求所有員工接種兩劑疫苗滿14日，或每7日檢測一次。食環署昨日（9日）把全港營運C類及D類餐飲處所名單上載到專題網頁，當中全港只有4間食肆酒吧登記運作D類模式，當中以酒吧夜店為主，亦有四季酒店宴會廳。

食環署發言人指，食環署整理C類或D類餐飲處所後，會按地區把處所名稱及地址上載至「疫苗氣泡」專題網頁會不時更新，讓公眾搜尋。

▼食物環境衞生署公告C類餐飲處所名單▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．6.9｜增4輸入個案 專家：曾打流感針長者可打新冠疫苗

科學委員會認同12歲起可打復必泰 全校7成人已打有條件全面復課

新冠肺炎｜消息：學校滿20人可坐專車到接種中心 校長促盡快安排

中港放寬接種年齡 跨境校巴將申禁區紙 校長盼小六生9月可回港

打針返港「過三關」檢疫期縮至7日 已打一劑可溝針打復必泰

新冠疫苗｜累計161萬人已接種 陳肇始：10月起只可到診所打科興

半島酒店籲七成員工 兩個月內打針 業務如無起色預將有裁員計劃

新冠疫苗｜珀麗灣客運要求員工不打針須兩周一檢測 接種有兩日假

港航A320客機7月起停飛 機師半年假期僅1個月薪金 預告會裁員

置地員工限期前打針最多可獲3800元 達7成接種率共享四日假

疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎 大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號

新冠疫苗｜打針基層獲資助1000元 社協指先考慮低收入、居劏房者

今增4宗個案全輸入 黎巴嫩來港男曾打針有病徵 4日無源頭不明

梁子超倡為抵港者檢疫初後期驗抗體兩次 惟屬輔助措施難滴水不漏

迪士尼籌備兩年日間音樂派對暑假出籠 惟晚間煙火表演仍重現無期

政府延續現行社交距離措施14天 屬餐飲業務或酒吧須二選一

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