新冠肺炎．最新｜最快今公布學生打疫苗安排　昨初步確診少於5宗

天水圍天盛苑三母女先後確診並驗出帶變種病毒Alpha（前稱英國變種病毒），衞生署仍未查出她們感染源頭，已向台灣方面索取當地的病毒基因排序，看看會否與今次的個案有關。她們百名密切接觸者，暫未有人確診，連續兩日本地零確診；昨（9日）初步確診少於5宗。
衛生防護中心轄下的兩個科學委員會昨會後公布，認同復必泰疫苗接種年齡降至12歲；政府最快今日公布接種安排，包括派員到校為師生接種及安排專車接載學生前往接種中心。學校盼望學校可重回正軌，包括讓跨境學生可早日回港上課。
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我哋已表明喺9月後，嗰29間疫苗接種中心會完成佢工作，屆時主要係私家醫生會繼續提供科興疫苗，或者有啲特定群組需要接種復必泰先會安排。
新型肺炎就好似天上一年，人間已十年，很可怕。想想四個月發生嘅事有幾多，仲唔更改？......長者如果係好精神，80幾歲長者很多都好精神，跑來跑去，都有打復必泰，也有打科興。最好嘅疫苗係打咗入手臂嗰種，自己選擇認為適合自己嘅。
天水圍變種病毒患者每朝搭嘉湖山莊居民巴士NR955 乘客要強檢
▼6月9日強制檢測巴士及學校名單▼
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疫下盂蘭勝會無法搭棚要取消 學者研勝會淵源：超渡墜海苦力亡魂
【08:00】新冠肺炎影響了不同宗教活動，去年於農曆7月盂蘭勝會大多因防疫規定，未能夠在公共地方搭棚而取消，使本已陷入青黃不接的盂蘭勝會，出現傳承困局。樹仁大學與長春社將於本周六（9日）舉辦「香港潮人盂蘭勝會漫畫和短片發佈會暨座談會」，冀以不同方法認識盂蘭勝會在香港的歷史，了解到盂蘭勝會不單有宗教意義，更有凝聚社區的功能。
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疫苗氣泡｜全港僅4間D類餐飲處所 包括四季酒店、The China Bar
【00:01】政府推出「疫苗氣泡」，把食肆分為4類，其中D類食肆可以舉行上限100人的宴會，每枱可坐最多8人並營業堂食至凌晨2時，惟要求所有員工接種兩劑疫苗滿14日，或每7日檢測一次。食環署昨日（9日）把全港營運C類及D類餐飲處所名單上載到專題網頁，當中全港只有4間食肆酒吧登記運作D類模式，當中以酒吧夜店為主，亦有四季酒店宴會廳。
食環署發言人指，食環署整理C類或D類餐飲處所後，會按地區把處所名稱及地址上載至「疫苗氣泡」專題網頁會不時更新，讓公眾搜尋。
▼食物環境衞生署公告C類餐飲處所名單▼
▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
昨日總覽：新冠肺炎．6.9｜增4輸入個案 專家：曾打流感針長者可打新冠疫苗
科學委員會認同12歲起可打復必泰 全校7成人已打有條件全面復課
新冠肺炎｜消息：學校滿20人可坐專車到接種中心 校長促盡快安排
中港放寬接種年齡 跨境校巴將申禁區紙 校長盼小六生9月可回港
新冠疫苗｜累計161萬人已接種 陳肇始：10月起只可到診所打科興
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港航A320客機7月起停飛 機師半年假期僅1個月薪金 預告會裁員
置地員工限期前打針最多可獲3800元 達7成接種率共享四日假
新冠疫苗｜打針基層獲資助1000元 社協指先考慮低收入、居劏房者
今增4宗個案全輸入 黎巴嫩來港男曾打針有病徵 4日無源頭不明
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