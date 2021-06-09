新冠疫苗｜累計161萬人已接種　9人周二打針後不適送院

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-09 23:20

新冠疫苗接種計劃踏入第104日，接種疫苗數字稍有回落。政府公布今日（9日）有3.28萬人接種疫苗，較昨日公布的少逾3,000人，至今全港有160.8萬人已接種首劑疫苗。今日亦再有3.44萬人預約接種疫苗，比昨日少約200人。 另外，昨日（8日，星期二）再有9宗接種疫苗後不適送院個案，情況穩定，有4人要留院觀察。

單日32800人接種疫苗

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共32,800人接種疫苗，當中24,400人打第一針，包括13,000人打科興、11,400人打復必泰，數字較昨日少近一成。

打第二則共有8,400人，包括3,700人接種科興，及4,700人接種復必泰。即全港累計至今1已有約161萬人已接種首劑疫苗，打齊兩劑則有114.1萬人，接種總劑量達274.9萬劑。

今日亦有約3.44萬人預約接種疫苗，數字與昨日相約，分別有1.19萬人預約接種科興疫苗，2.25萬人預約接種復必泰疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

4人留院觀察 1人自行出院

政府亦續公布接種疫苗後不適情況，昨日共有9宗在社區疫苗接種中心或醫管局指定普通科門診診所打針後送院的個案，均屬出現常見的副作用，情況穩定，而其中4人已出院，4人要留院觀察，有一人遵從醫勸告自行出院。

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