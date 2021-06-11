新冠肺炎．最新｜今日無確診個案　隔12日再現零確診

撰文： 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-11 14:30

天水圍天盛苑三母女先後確診並驗出帶變種病毒Alpha（前稱英國變種病毒），衞生署仍未查出她們感染源頭，已向台灣方面索取當地的病毒基因排序，看看會否與今次的個案有關。衞生防護中心周四(10日)公布，連續三日本地零確診，新增2宗確診個案，全部是輸入。 政府公布12至15歲青少年打針安排，除了可自行預約到接種中心，亦可派員到校為師生接種，又或安排專車接載學生前往接種中心。

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【14:18】衞生署衞生防護中心公布，截至六月十一日零時零分，中心沒有錄得新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計仍為11 875宗（包括11 874宗確診個案和一宗疑似個案）。本港相隔12日再現零確診，對上一次零確診個案是5月30日。

【12:15】據了解，今日無源頭不明個案，是連續6日沒有源頭不明個案。

學生針後或罕現輕微心肌炎 劉宇隆：休息數天 一周內不辦陸運會

【11:00】政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，政府公布，為鼓勵更多師生及家長打針，將提供三個接種途徑，12歲至15歲青少年今日（11日）起可預約打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於港台節目《千禧年代》上指，青少年接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，一般於打針後4天內出現。他建議學生在接種數天後要留意有沒有心口痛情況出現，並指校方應給予學生2至3天假期休息，避免在打針一星期內舉辦陸運會等。

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劉宇隆指科興可申降接種年齡 不需等第三期數據：不上課風險更大

【10:21】政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，而科興的接種年齡下限維持18歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於港台節目《千禧年代》上指，內地科興疫苗有數據得出對3至17歲的兒童有效，認為科興可申請降低接種年齡門檻。

中學校長指校內七成接種率不應為唯一指標 倡全日復課看社區情況【10:00】政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府明天（11日）起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。教育局局長楊潤雄日前指接種率達七至八成的學校，將有條件恢復全日課堂。

灣仔區校長聯會主席戴德正今日（11日）於港台節目《千禧年代》指，學校接種率不應是全日復課的唯一指標，應看整體社區情況，否則學生外出午膳仍有風險。

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【09:00】即日起，12至15歲青少年都可預約接種疫苗，又或由學校安排接載到接種中心打針、又或安排外展打針隊到學校。

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