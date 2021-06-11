新冠肺炎．最新｜消息：今日無源頭不明個案　12歲以上可預約打針

撰文： 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-11 12:16

天水圍天盛苑三母女先後確診並驗出帶變種病毒Alpha（前稱英國變種病毒），衞生署仍未查出她們感染源頭，已向台灣方面索取當地的病毒基因排序，看看會否與今次的個案有關。衞生防護中心周四(10日)公布，連續三日本地零確診，新增2宗確診個案，全部是輸入。 政府公布12至15歲青少年打針安排，除了可自行預約到接種中心，亦可派員到校為師生接種，又或安排專車接載學生前往接種中心。

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【12:15】據了解，今日無源頭不明個案，是連續6日沒有源頭不明個案。

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【09:00】即日起，12至15歲青少年都可預約接種疫苗，又或由學校安排接載到接種中心打針、又或安排外展打針隊到學校。

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