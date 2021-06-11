新冠肺炎．最新｜青少年可預約打復必泰　整體預約人數單日增4600

撰文： 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-11 23:13

天水圍天盛苑三母女先後確診並驗出帶變種病毒Alpha（前稱英國變種病毒），衞生署仍未查出她們感染源頭，已向台灣方面索取當地的病毒基因排序，看看會否與今次的個案有關。衞生防護中心今日(11日)公布，沒有新增確診個案 隔12日再現零確診。 政府公布12至15歲青少年打針安排，除了可自行預約到接種中心，亦可派員到校為師生接種，又或安排專車接載學生前往接種中心。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

新冠疫苗｜5.02萬人接種創單日次高 16人昨打針後不適送院

【22:25】12至15歲青少年今起可預約接種復必泰疫苗。政府公布截至今晚8時的過去24小時，今日有38,700預約接種疫苗，當中預約打復必泰的人數較昨日多4,600人，增至29,200人，而預約打科興則減一成至約9,500人，預約復必泰人數是近一個月內單日次多。

新冠疫苗接種計劃踏入第106日，政府公布今日（11日）再多約5.02萬人打針，是繼6月5日單日接種5.05萬人後第二高。

強制檢測學校｜5校爆上呼吸道感染上榜 湯國華中學覆檢

【22:20】食物及衞生局今晚（11日）公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園、德貞幼稚園、聖公會牧愛幼稚園、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校一年級及保良局梁周順琴小學二年級，須於6月13日（下周日）或之前接受檢測。



此外，帶有變種病毒的天水圍17歲少女就讀號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，曾於5月15日至6月4日在該校逗留超過一小時的人士，亦最遲要在6月13日再次接受檢測。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

復必泰疫苗｜外國年輕接種者現心肌炎 一文看清醫生講解病徵病情

【20:41】美國疾病管制與預防中心（CDC）最新公布指，有超過200人在接種mRNA技術的新冠疫苗後出現心肌炎，他們都是30歲或以下，數字多於CDC本身預期。本港接種的復必泰疫苗亦是使用mRNA技術，事件引起市民關注疫苗安全性問題，尤其是青少年能否繼續接種這款疫苗，



不過有心臟科醫生指出，外國患心肌炎的患者仍佔接種人數中一個小比例，而且一般而言，香港八、九成心肌炎患者都能自行痊癒，呼籲市民毋須擔心接種風險。下文將逐一剖析甚麼是心肌炎。

怡和推打針抽獎送3部BENZ房車、文華東方和美心禮券 總值1000萬

【19:21】怡和集團公布送出總值1,000萬元禮品大抽獎，以鼓勵市民接種疫苗，包括三輛BENZ平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券。

抽獎活動將於7月至9月期間舉行，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民在報名參加抽獎前已於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗均可參加。有關抽獎活動的詳情及獎品内容將透過香港總商會容後公布。

怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳表示，相信建立全民群體免疫力是讓香港早日回復常態的最佳途徑，因此希望鼓勵更多市民接種疫苗，「接種疫苗是邁向成功抗疫最重要一步，有助我們回復正常生活、保障我們的家庭與工作，並讓我們引以為傲的香港重新踏上繁榮穩定的正軌。」

公院60%醫生打針 醫管局員工整體35%接種 議員批難起示範作用

【16:20】本港新冠疫苗人口接種率約22%，遠未及七成的群體免疫比率。醫院管理局稱公立醫院醫生接種率達六成，個別聯網更達七成，但其他職系員工接種率有待努力，整體比率三成半。有立法會議員批評，政府要求市民盡公民責任，但醫護人員接種率甚低情況相當諷刺。醫學界議員陳沛然就反駁，醫生接種率已達群體免疫的七成門檻，要求食物及衞生局局長陳肇始還醫生公道，「局長你作為護士，護士或者其他職系嘅打針比率就要靠你喇。」

公院60%醫生打針 醫管局員工整體35%接種 議員批難起示範作用

【16:18】本港新冠疫苗人口接種率約22%，遠未及七成的群體免疫比率。醫院管理局稱公立醫院醫生接種率達六成，個別聯網更達七成，但其他職系員工接種率有待努力，整體比率三成半。有立法會議員批評，政府要求市民盡公民責任，但醫護人員接種率甚低情況相當諷刺。醫學界議員陳沛然就反駁，醫生接種率已達群體免疫的七成門檻，要求食物及衞生局局長陳肇始還醫生公道，「局長你作為護士，護士或者其他職系嘅打針比率就要靠你喇。」

隔12日再零確診 帶變種病毒少女感染源非台灣 國際基因庫無線索

【14:18】衞生署衞生防護中心公布，截至六月十一日零時零分，中心沒有錄得新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計仍為11 875宗（包括11 874宗確診個案和一宗疑似個案）。本港相隔12日再現零確診，對上一次零確診個案是5月30日。

【12:15】據了解，今日無源頭不明個案，是連續6日沒有源頭不明個案。

學生針後或罕現輕微心肌炎 劉宇隆：休息數天 一周內不辦陸運會

【11:00】政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，政府公布，為鼓勵更多師生及家長打針，將提供三個接種途徑，12歲至15歲青少年今日（11日）起可預約打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於港台節目《千禧年代》上指，青少年接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，一般於打針後4天內出現。他建議學生在接種數天後要留意有沒有心口痛情況出現，並指校方應給予學生2至3天假期休息，避免在打針一星期內舉辦陸運會等。

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

+ 10 + 10 + 10

劉宇隆指科興可申降接種年齡 不需等第三期數據：不上課風險更大

【10:21】政府批准復必泰疫苗接種年齡降至12歲，而科興的接種年齡下限維持18歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆於港台節目《千禧年代》上指，內地科興疫苗有數據得出對3至17歲的兒童有效，認為科興可申請降低接種年齡門檻。

中學校長指校內七成接種率不應為唯一指標 倡全日復課看社區情況【10:00】政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府明天（11日）起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。教育局局長楊潤雄日前指接種率達七至八成的學校，將有條件恢復全日課堂。

灣仔區校長聯會主席戴德正今日（11日）於港台節目《千禧年代》指，學校接種率不應是全日復課的唯一指標，應看整體社區情況，否則學生外出午膳仍有風險。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

+ 10 + 10 + 10

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼

+ 3 + 3 + 3

▼食物環境衞生署公告C類餐飲處所名單▼

+ 42 + 42 + 42

【09:00】即日起，12至15歲青少年都可預約接種疫苗，又或由學校安排接載到接種中心打針、又或安排外展打針隊到學校。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：

新冠疫苗｜團體預約打針每時段最多30人 針後兩周不可打其他疫苗

新冠疫苗｜逾163萬人已打第一針 3.5萬人預約打針

食衞局向立法會申請額外撥款23億 維持檢測服務至九月

強制檢測｜5間學校爆上呼吸道感染上榜 包括福小一年級生

東瀛遊進軍零售界料長遠發展 試業期營業額升四成 聘回導遊員工

旅遊氣泡︱新加坡疫情漸趨穩定 7月初公布啟航日期

特定群組9月後仍可打復必泰 消息：供醫管局部份病人覆診時打針

新冠疫苗｜高永文：疫苗保護期料不足一年 群體免疫不可拖延接種

今增2宗輸入個案 二人均帶變種病毒 連續3日本地零確診

政府突擊檢查大角咀維港灣6座 查核400住戶 12人違強制檢測公告

12歲下無疫苗數據 許樹昌：再降接種年齡尚早 未研降打科興門檻

天水圍變種病毒患者每朝搭嘉湖山莊居民巴士NR955 乘客要強檢