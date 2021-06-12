新冠肺炎．最新｜天水圍少女感染源頭未找到　疫苗接種率僅25%

本港新冠肺炎疫情持續放緩，相隔12日昨（11日）再現零確診，沒有本地或輸入確診個案。先後驗出帶變種病毒Alpha的天水圍天盛苑三母女，傳播鏈暫未見進一步蔓延，不過衞生防護中心進行了病毒基因排序，均無法鎖定她的感染源頭。
12至15歲青少年昨起可以預約接種復必泰疫苗，昨共有29,200人預約，較前日增加4,600人，未知是否有關，他們最快下周一（14日）可以打針。不過本港的接種疫率上升仍然緩慢，截至昨日16歲或以上居民，只有25.5%人已接種，已被澳門超前。
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社區檢測逾468萬人次0.02%初步陽性 18間中心延長運作3間將撤
【02:11】食物及衞生局（食衞局）6月11日（星期五）深夜公布，決定延長18間社區檢測中心的運作，另外3間將於本月先後停止運作。各區的社區檢測中心自去年11月15日起陸續開放，截至6月10日已合共為超過468萬人次提供檢測服務，其中約1130個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率約為0.02%）。
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隔12日再零確診 帶變種病毒少女感染源非台灣 國際基因庫無線索
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