新冠肺炎．最新｜消息：今增3宗輸入個案　連續第5日無本地確診

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續放緩，相隔12日昨（11日）再現零確診，沒有本地或輸入確診個案。先後驗出帶變種病毒Alpha的天水圍天盛苑三母女，傳播鏈暫未見進一步蔓延，不過衞生防護中心進行了病毒基因排序，均無法鎖定她的感染源頭。

12至15歲青少年昨起可以預約接種復必泰疫苗，昨共有29,200人預約，較前日增加4,600人，未知是否有關，他們最快下周一（14日）可以打針。不過本港的接種疫率上升仍然緩慢，截至昨日16歲或以上居民，只有25.5%人已接種，已被澳門超前。

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【12:38】消息指，本港今日新增3宗輸入個案，是連續第5日無本地個案。

許樹昌指科興待第三期數據出爐　料第四季才申降低接種年齡至3歲

【09:45】政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府周五起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）在商台節目《政經星期六》指，接種疫苗後有心肌炎的情況多出現於16至19歲的男子，不過多數病徵輕微。並於接種後4日內出現。他又指，科興於前晚向政府指會待有第三期數據才申請降低接種年齡，料最快於今年第四季申請。

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社區檢測逾468萬人次0.02%初步陽性　18間中心延長運作3間將撤

【02:11】食物及衞生局（食衞局）6月11日（星期五）深夜公布，決定延長18間社區檢測中心的運作，另外3間將於本月先後停止運作。各區的社區檢測中心自去年11月15日起陸續開放，截至6月10日已合共為超過468萬人次提供檢測服務，其中約1130個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率約為0.02%）。

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劉宇隆指科興可申降接種年齡　不需等第三期數據：不上課風險更大

中學校長指校內七成接種率不應為唯一指標　倡全日復課看社區情況

馬會要求會員部員工8月底前打齊兩針疫苗　否則不獲發新年獎金

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隔12日再零確診　帶變種病毒少女感染源非台灣　國際基因庫無線索

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