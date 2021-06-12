社區檢測逾468萬人0.02%初步陽性　政府延長18間中心運作3間將撤

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-12 02:11

食物及衞生局（食衞局）6月11日（星期五）深夜公布，決定延長18間社區檢測中心的運作，另外3間將於本月先後停止運作。各區的社區檢測中心自去年11月15日起陸續開放，截至6月10日已合共為超過468萬人次提供檢測服務，其中約1130個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率約為0.02%）。

現時全港有21個的社區檢測中心，其中3個即將停止運作。包括位於沙田馬鞍山體育館以及青衣體育館的社區檢測中心將於6月15日（星期三）後停止運作；位於天水圍天晴社區會堂的社區檢測中心將於6月30日（星期三）後停止運作。

而18間獲政府延長運作的社區檢測中心中， 6間包括灣仔禮頓山社區會堂、東區鰂魚涌社區會堂、南區利東社區會堂、九龍城土瓜灣體育館、油塘社區會堂及坑口社區會堂，將如常每日運作。

另外12間由於將更換服務承辦商，將於下列日期暫停開放。市民仍可於網上預約系統，揀選其他日期和時段到相關檢測中心進行檢測。

免費檢測服務

現時，特定群組人士（包括表列處所及餐飲業務員工、建造業工地人員等）、須接受強制檢測的人士，以及持「安心出行」潛在感染通知的人士可於社區檢測中心接受免費檢測。

免費檢測服務必須透過預約系統預約，未有預約者將需自行繳付檢測費用；部分特定群組須出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務；政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

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自費檢測服務

檢測中心同時為市民提供上限為240元的自費檢測服務。為減低傳播病毒的風險，檢測機構提供各種非接觸式付款方式。政府鼓勵使用自費服務的市民，應盡量減少及避免使用現金付款。

開放時間及登記方法

中心開放時間為每日上午8時至下午1時30分，及下午2時30分至晚上八時。下午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。提供預約及即場登記服務。 會優先向已預約市民提供服務，市民只要在24小時預約系統提供簡單的個人資料（包括姓名、有效身分證明文件號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段，預約系統會顯示各中心未來一至兩周的預約情況；市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

檢測後如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

社區檢測中心以外的檢測途徑詳情已載於網頁www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。任何人士如有病徵，應立即求醫，不應前往社區檢測中心。

社區檢測中心預約網址：（按此）

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