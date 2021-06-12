團體指20%市民曾非法賭博　19歲賭徒欠債150萬　憂歐國盃加劇賭風

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-12 13:24

歐洲國家盃開鑼，有關注賭風的社福機構擔心賽事令賭風加劇，過去一個月就賭博問題進行問卷調查，報告今（12日）發現，他們發現近兩成受訪者表示曾參與非法賭博，最主要是賭波，其次為網上賭博，另外近七成人表示不清楚參與非法賭博的刑罰。機構其中一位求助者年僅19歲，兩年前在上司慫恿下參加非法網上賭博，欠下150萬巨債，最終無法償還，與家人關係破裂。 該機構社工促請警方嚴正執法，尤其在歐國盃期間，加強打擊非法賭博集團及相關活動，包括追查非法賭博集團的帳戶，又建議政府加強公眾教育，包括投放資源予現時4所資助戒賭中心和設立監察非法賭風工作小組，尤其是針對年青人和網上文化的需要。

因應歐國盃今日凌晨開鑼，青亮中心和北區青年商會聯合在5月11日至6月10日期間，進行「非法賭博問卷調查」，收回的330份問卷中，當中57.6%受訪者表示，曾參與賭博，反映市民大眾參與賭博情況愈趨普及，而當中22.2%更表示疫情下增加了投注金額或次數，逾一半人更大增約1,000元，大部分人形容賭博是娛樂消遣。

調查亦表現，16.1%受訪者曾參與非法賭博，當中42%曾賭波、18%參與網上賭場、6%參與撲克牌賭博及籃球。多達80%受訪者表示，是在朋友介紹下接觸非法賭博，近70%更指，曾接收過有關網上賭博平台的訊息。

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北區青年商會副會長葉卓禮指數據顯示，疫情下賭博行為愈趨普及，擔心市民大眾會產生錯誤想法，以為賭博是正常行為，不少受訪者更表示，在朋輩影響下，加上網上平台鼓吹下，引誘市民參與非法活動，惟67.1%受訪者卻表示，不知道參與非法賭博的刑罰，顯示大眾對非法賭博問題的意識薄弱，促請當局加強公眾教育，避免誤墮法網。

路德會青亮中心主任周雅瑩促請警察嚴正執法，尤其在歐國盃期間，加強打擊非法賭博集團及相關活動，包括追查及檢控非法賭博手機宣傳短訊或宣傳單張之來源，並設立投訴機制，讓市民檢舉相關廣告、手機訊息及非法賭博活動。

她又建議政府加強預防賭博公眾教育及宣傳，包括投放資源予現時4所資助戒賭中心和設立監察非法賭風工作小組，尤其是針對年青人和網上文化的需要。