疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪兩日錄兩萬登記　觀塘凱滙下周二開放申請

社會新聞
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本港疫苗接種率偏低，政府早前公布一系列「谷針」措施，不少企業均響應呼籲，陸續推出抽獎等優惠。星夢郵輪本周三（9日）推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，抽獎活動推出後不足12小時，已錄得破萬參加人次，截至昨日更錄得逾2萬人次。

此外，信和集團早前公布價值1,080萬的觀塘凱滙大抽獎，最快可於下周二（15日）上午9時起，到指定網站登記，截止日期為9月1日。

星夢郵輪本周三（9日）推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，共派出5份獎品，包括價值約港幣380萬元的終極大獎，可一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪，每次最多可供4人入住。郵輪公司表示，抽獎活動推出後不足12小時，已錄得破萬參加人次，截至昨日更錄得逾2萬人次。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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此外，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。凡於9月1日或之前、已年滿18歲的香港市民，只要完成兩劑新冠疫苗均，最快可於下周二（15日）上午9時起，到指定網站登記，截止日期為9月1日。

▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

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