6.12兩周年．持續更新｜網上號召聚集　1500警員戒備　紅隧口查車

撰文： 鍾妍 梁煥敏 黃金棋 余睿菁 陳傲淇 王譯揚 最後更新日期： 2021-06-12 16:57

2019年6月12日數以萬計港人聚集金鐘政府總部一帶，反對立法會審議修訂《逃犯條例》，警方當日發射240枚催淚彈，亦以布袋彈、橡膠子彈、海棉彈等驅散，反修例風波一發不可收拾。今日是6.12兩周年，也是《港區國安法》生效後的第一個6.12周年，有網上通訊群組號召到港九聚集，警方評估後安排約1,500名警員候備，下午約4時已在銅鑼灣部分區域劃出封鎖區，又在紅隧九龍出入口截查到港島的車輛。

【16:54】紅隧九龍入可見，警方封鎖部分往港島的行車線，並有警員在隧巴站查問候車人士，又登上隧巴。警方在西隧九龍入口也封鎖部分行車線，有警車戒備。

6.12兩周年｜網民號召銅鑼灣再聚 警紅隧、西隧設路障查車

【16:32】繼上周五（6月4日）六四32周年警方於三條過海隧道往港島方向設路障，截查可疑車輛，今日下午3時許，警方再次於紅隧、西隧往港島方向隧道口架設路障，上址現時交通擠塞。

賢學思政兩人被捕 發言人：今晚暫停所有街站、不以組織名義舉行

【16:30】學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，昨日（11日）涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕。「賢學思政」今午於（12日）召開記者會，該組織秘書長陳枳森指，被捕兩人已錄取口供，有機會今晚獲釋，不過他不清楚兩人獲釋後去向。



陳枳森指，組織無意於今日煽動或策劃任何集會，但將以個人身份表達信念，但未有交代以甚麼方式進行、有多少名成員參與。

【16:00】至少20名警員封鎖銅鑼灣東角道，不准市民進入。多名警員再安排至少4人入封鎖線內截查。另外，有警員隨身攜帶擴音器，提醒市民勿有多於4人聚集。

▼回顧2019年6月12日警民衝突▼

2019年6月12日，警方武力驅散聚集金鐘人潮，使用240枚催淚彈，亦以胡椒噴霧、橡膠子彈等向人群發射。（資料圖片）