6.12兩周年．持續更新｜警方指有黑衣人旺角用垃圾桶堵路阻塞交通

撰文： 鍾妍 梁煥敏 黃金棋 余睿菁 陳傲淇 王譯揚 最後更新日期： 2021-06-12 18:26

2019年6月12日數以萬計港人聚集金鐘政府總部一帶，反對立法會審議修訂《逃犯條例》，警方當日發射240枚催淚彈，亦以布袋彈、橡膠子彈、海棉彈等驅散，反修例風波一發不可收拾。今日是6.12兩周年，也是《港區國安法》生效後的第一個6.12周年，有網上通訊群組號召到港九聚集，警方評估後安排約1,500名警員候備，下午約4時已在銅鑼灣部分區域劃出封鎖區，又在紅隧九龍出入口截查到港島的車輛。

【18:20】醫管局員工陣線在旺角行人天橋設立街站，據報有10名警員錄影監視，並指他們可能違反限聚令作出警告。近6時時，警方要求他們立即解散，並以橙帶圍起該會成員與職工盟成員，表示將以違反限聚令票控工會成員。

醫管局員工陣線指警方要求他們立即解散在旺角行人天橋設立街站。（醫管局員工陣線Facebook圖片）

612兩周年｜警旺角駐重兵戒備 譴責黑衣人垃圾桶堵路

【17:30】警方在Facebook專頁公布，今日下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名穿黑色衣服人士用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞。警方迅速到場並清理路障，回復現場交通。

警方再呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，不要以身試法。警方會繼續加強巡邏，並會嚴正執法。

2021年6月12日，警方指下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路。（警方Facebook專頁圖片)

6.12兩周年｜網民號召銅鑼灣再聚 警三隧道設路障查車

【16:54】紅隧九龍入可見，警方封鎖部分往港島的行車線，並有警員在隧巴站查問候車人士，又登上隧巴。警方在西隧九龍入口也封鎖部分行車線，有警車戒備；東隧往港島入口亦有警察設路障，留下一條行車綫，過海車輛慢駛。

6.12兩周年｜網民號召銅鑼灣再聚 警紅隧、西隧設路障查車

【16:32】繼上周五（6月4日）六四32周年警方於三條過海隧道往港島方向設路障，截查可疑車輛，今日下午3時許，警方再次於紅隧、西隧往港島方向隧道口架設路障，上址現時交通擠塞。

賢學思政兩人被捕 發言人：今晚暫停所有街站、不以組織名義舉行

【16:30】學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，昨日（11日）涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕。「賢學思政」今午於（12日）召開記者會，該組織秘書長陳枳森指，被捕兩人已錄取口供，有機會今晚獲釋，不過他不清楚兩人獲釋後去向。



陳枳森指，組織無意於今日煽動或策劃任何集會，但將以個人身份表達信念，但未有交代以甚麼方式進行、有多少名成員參與。

+ 3 + 3 + 3

【16:00】至少20名警員封鎖銅鑼灣東角道，不准市民進入。多名警員再安排至少4人入封鎖線內截查。另外，有警員隨身攜帶擴音器，提醒市民勿有多於4人聚集。

▼回顧2019年6月12日警民衝突▼

2019年6月12日，警方武力驅散聚集金鐘人潮，使用240枚催淚彈，亦以胡椒噴霧、橡膠子彈等向人群發射。（資料圖片）