6.12兩周年．直播｜未見人群聚集　警指旺角再有人掟垃圾桶出馬路

撰文： 鍾妍 梁煥敏 黃金棋 余睿菁 陳傲淇 王譯揚 最後更新日期： 2021-06-12 20:57

2019年6月12日數以萬計港人聚集金鐘政府總部一帶，反對立法會審議修訂《逃犯條例》，警方當日發射240枚催淚彈，亦以布袋彈、橡膠子彈、海棉彈等驅散，反修例風波一發不可收拾。今日是6.12兩周年，也是《港區國安法》生效後的第一個6.12周年，有網上通訊群組號召到港九聚集，警方評估後安排約1,500名警員候備，下午約4時已在銅鑼灣部分區域劃出封鎖區，又在紅隧九龍出入口截查到港島的車輛。

【20:41】警方再於Facebook專頁表示，在晚上7時左右，旺角亞皆老街、奶路臣街和花園街附近分別有「不法之徒」繼續無視公共秩序，「在行人路上推倒雜物，意圖擾亂社會安寧，行為極不負責任」，警方再次警告示威者不要挑戰法律，立即停止違法行為，如有人違法，定必果斷執法。

警方晚上再發文，指旺角亞皆老街、奶路臣街和花園街附近分別有不法之徒繼續無視公共秩序，在行人路上推倒雜物。（警方Facebook圖片）

【20:35】晚上8時許，學聯與嶺南大學學生會於旺角道天橋擺街站，警方拉起橙帶及截查4名男女。學聯代表會主席郭維表示，警方先後兩次警告他們有機會干犯限聚令，亦指他們廣播內容有可能有煽動成份，惟他認為只是講真相。由於他們只有4人，未獲發告票，故會繼續擺街站。

天穚上約有20名警員駐守。

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【19:35】警方於銅鑼灣記利佐治街將兩名女子帶入封鎖區查核身份證，旁邊有多人高呼「放人」及發出噓聲。現場消息指，剛才有女督察到現場巡視，警告一名女子不要煽動現場人士情緒，其後截查該兩名女子，並要求現場所有記者戴上記者證。

其中廖小姐表示，她在名店坊門外説了句「你哋都唔保持社交距離，我行過有乜問題？」，因而被警方指她煽動他人情緒被截查，她反問：「而家香港無言論自由咩？我有乜嘢做錯要拉我？」警方記錄她的身份證之後放行。

【19:00】警方在旺角荷李活商業中心外拉起封鎖帶，截查兩名穿黑衣青年，不過很快就就釋放他們離開。在銅鑼灣百德新街，也有多名穿黑衣青年被截查。

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【18:20】醫管局員工陣線在旺角行人天橋設立街站，據報有10名警員錄影監視，並指他們可能違反限聚令作出警告。近6時時，警方要求他們立即解散，並以橙帶圍起該會成員與職工盟成員，表示將以違反限聚令票控工會成員。

職工盟教育幹事鄧建華表示，今日數個工會在旺角天橋擺街站，希望市民記得兩年前付出過的努力，但原來今日是不可以擺街站，並提及賢學思政成員被捕事件。他指過去數個月職工盟在天橋以不同議題擺街站，不曾見過警方嚴陣以待，又指警方將工會的人集合一起，再次以防疫條例為藉口，禁止現場人士聚集、禁止他們提及反修例事件及出獄人士的心聲等，認為警方在進入6月後打壓愈來愈嚴重。他又指事發時義工相隔數米，沒有聚在一起。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯亦指當時在場人士相隔2至3米派發傳單，仍被發限聚令告票，認為政府及警方用防疫條例打壓擺街站的自由。

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612兩周年｜警旺角駐重兵戒備 譴責黑衣人垃圾桶堵路

【17:30】警方在Facebook專頁公布，今日下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名穿黑色衣服人士用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞。警方迅速到場並清理路障，回復現場交通。

警方再呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，不要以身試法。警方會繼續加強巡邏，並會嚴正執法。

2021年6月12日，警方指下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路。（警方Facebook專頁圖片)

【17:4】穿上黑衣及戴黃色口罩的70多歲歐陽先生在銅鑼灣被警員截查，他引述警員稱，截查理由是他於封鎖線附近逗留。他的口罩上寫有「真普選」，「今日都係行下，銅鑼灣周末係最旺㗎嘛，點解唔畀人行呀」。

6.12兩周年｜網民號召銅鑼灣再聚 警三隧道設路障查車

【16:54】紅隧九龍入可見，警方封鎖部分往港島的行車線，並有警員在隧巴站查問候車人士，又登上隧巴。警方在西隧九龍入口也封鎖部分行車線，有警車戒備；東隧往港島入口亦有警察設路障，留下一條行車綫，過海車輛慢駛。

6.12兩周年｜網民號召銅鑼灣再聚 警紅隧、西隧設路障查車

【16:32】繼上周五（6月4日）六四32周年警方於三條過海隧道往港島方向設路障，截查可疑車輛，今日下午3時許，警方再次於紅隧、西隧往港島方向隧道口架設路障，上址現時交通擠塞。

賢學思政兩人被捕 發言人：今晚暫停所有街站、不以組織名義舉行

【16:30】學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，昨日（11日）涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕。「賢學思政」今午於（12日）召開記者會，該組織秘書長陳枳森指，被捕兩人已錄取口供，有機會今晚獲釋，不過他不清楚兩人獲釋後去向。



陳枳森指，組織無意於今日煽動或策劃任何集會，但將以個人身份表達信念，但未有交代以甚麼方式進行、有多少名成員參與。

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6.12兩周年｜警封銅鑼灣東角道一帶 店舖指有策略應付突發事情

【16:00】至少20名警員封鎖銅鑼灣東角道，不准市民進入。多名警員再安排至少4人入封鎖線內截查。另外，有警員隨身攜帶擴音器，提醒市民勿有多於4人聚集。

▼回顧2019年6月12日警民衝突▼

2019年6月12日，警方武力驅散聚集金鐘人潮，使用240枚催淚彈，亦以胡椒噴霧、橡膠子彈等向人群發射。（資料圖片）