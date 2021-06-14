新冠肺炎・最新｜伊館疫苗中心撤銷停運　林哲玄：市民趨積極打針

撰文： 勞敏儀 王潔恩 朱海棋 李恩慈 黃偉倫 胡家欣 麥凱茵 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-14 22:06

本港連續7日「零確診」，今日(14日)新增一宗輸入個案，患者由印尼抵港，意味早前染疫並帶有英國變種病毒（Alpha）的17歲少女，傳播鏈暫未見擴散。 今日是疫下第二個端午節，12歲至15歲少年今起可接種BioNTech（復必泰）新冠疫苗。有專家指，除有藥物敏感，大部分青少年都適合接種。 衞生署及政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇，今日到染變種病毒少女曾到訪地方視察，指其病毒基因與全球的基因庫樣本都不吻合，但相信仍是人傳人的機會最大，惟仍不能排除可能會有動物傳人的可能性。

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▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

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新冠疫苗｜灣仔伊館疫苗中心擬本月底停運 營運機構晚上撤銷決定

【21:55】伊利沙伯體育館復必泰疫苗接種中心下午宣布6月底結束營運，指因接種人數少於預期。不過，營運該中心的醫護誠信同行主席林哲玄於晚上改稱，今午與創新醫療學會會長劉少懷再商討，因應復必泰疫苗擴大接種年齡，加上市民接種態度轉趨積極，將繼續觀察人數，暫時取消提早關閉決定，市民可繼續預約在該中心打復必泰。

【21:30】政府公布疫苗接種第109日以來，至今累計176萬人已打疫苗，當中120萬人已打齊兩劑，佔12歲或以上人口25.9%。截至今晚8時的過去24小時，共有約30,500人接種了疫苗，較昨日少四分一；約22,500人預約了接種時間，較昨日回升一成，當中6,100預約打科興疫苗、16,400預約打復必泰疫苗。

昨日共有15宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，四人留院觀察，四人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

勞工處抽查逾2千名外傭 發現20人未遵強檢公告 46人證明待核實

【20:01】勞工處公布近日到外傭經常聚集地方巡查，以查察是否已遵從5月12日發出的強制檢測公告。截至今日（14日）下午3時，勞工處人員合共抽查2,268名外傭，絕大部分已遵從強檢公告，亦向未有遵從公告的20名外傭發出強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。另有46名外傭的檢測或接種疫苗紀錄須進一步核實。

▼5.30外傭第二次強檢最後一日▼

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端午節游龍舟水 屯門舊咖啡灣無救生員當值 市民一家大小照落水

【17:58】時值端午佳節，不少市民都選擇到泳灘游個龍舟水。惟因救生員人手短缺，屯門舊咖啡灣泳灘未有救生員當值，但有不少人仍照落水。有到該泳灘游泳的市民表示，雖有留意沒有救生員當值，但他們會自行注意安全，不會游到深水區；也有帶同小朋友暢泳的家長認為，小朋友安全不能只依賴救生員，家長要時刻注意孩子才能確保安全。

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

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▼6.14端午節，黃金泳灘泳客游龍舟水▼

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【17:50】由於接種率持續偏低，伊利沙伯體育館疫苗接種中心，將於6月底結束營運。

新冠疫苗｜灣仔伊館疫苗中心擬本月底停運 營運機構晚上撤銷決定

【16:30】公務員事務局局長聶德權在其Facebook專頁表示，今早到港怡醫院疫苗接種中心了解情況，並與部份接種者交談。他稱，不少青少年會趁暑假外出，社區活動增加，接種疫苗可大大減低感染風險，盼望大家及早接種疫苗。

新冠疫苗｜聶德權訪港怡醫院接種中心 籲青少年在暑假活動前打針

▼6.13首屆「利奧坊盃陸上龍舟競賽」▼

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新增一印尼輸入個案 帶變種病毒抵港即發病 本地連續7日零確診

【14:58】新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，今（14日）新增一宗輸入個案，患者前晚（12日）從印尼抵港，未幾便在機場發病，直接送院隔離治療，基因分析確認她對L452R變異株呈陽性，而本港則連續7日零確診，變種病毒傳播鏈未見擴散。另外，再有少於5宗初部確診。

袁國勇：天水圍確診家庭或經動物感染 140名密切接觸者須驗抗體

【14:32】本月初，天水圍天盛苑盛譽閣一家三口相繼確診新冠肺炎，並帶有N501Y Alpha變種病毒株，事隔約10天，群組至今（14日）未有進一步擴大。港大微生物學系講座教授袁國勇今早視察其住所、旺角通菜街寵物店 Little Boss，以及17歲少女曾補習的屯門德榮工業大廈。

抵港人士將要做血清測試 全港驗血成本高 袁國勇：打針最具效益袁國勇認為患者經人傳人感染機會最大，其次是動物傳人。他建議約140名密切接觸者在完成檢疫前，接受血清測試驗抗體，檢視是否有人曾受感染。他又說，17歲少女購買荷蘭入口龍貓，回家後曾除下口罩與龍瞄貓玩，不可排除寵物傳人機會，不過相信可能性較低，當局已在寵物店取樣檢測。

放寬打針年齡至12歲 袁國勇：曾打兒童疫苗即可打 不需先問醫生

【13:30】12歲至15歲青少年今日起可接種復必泰疫苗，有接種疫苗的學生認為，冀愈多師生打針，有利學校恢復全日面授課。有家長則認為，學校師生頻密接觸，有一定感染風險，小朋友打針後會更安全。有外藉少年則指，受到疫情影響，與居於外地的親人闊別逾年，期望盡早接種疫苗，方便回國探親。

有打針的中學生表示，網上授課難以學習，期望學校接種率可達七至八成，恢復全日面授課程；亦有人稱炎炎夏日戴口罩辛苦，期望打針後可以除口罩。

12至15歲青年今起打復必泰 學生冀助群體免疫 盡早恢復全日面授

青少年首日打復必泰 外國家庭佔三分二 望盡快除口罩、返家鄉

Ana期望同枱人士打針後，可撤銷人數上限要求。（朱海棋攝）

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【13:15】袁國勇又指，現時世衞的病毒基因庫，有10萬個樣本，但都未能與今次本港的無源頭變種病毒個案有關，但重申大部份樣本都是已發展國家上載，「發展中國家好少交樣本。」他指，暫時仍會當今次病毒是一個外國輸入引發，但不能排除動物傳人的方向，「因為病毒一經過動物，個變種可以變得好快。」

至於17歲少女的寵物龍貓，已經驗過病毒，結果是呈陰性。

【13:00】衞生防護中心總監林文健、港大微生物學系講座教授袁國勇，視察天水圍染變種病毒三母女個案曾到訪地方。

林文健表示，近日已對比過染疫人士的病毒基因，與台灣、深圳以及世衞基因數據庫，都找不到可配對的基因排序。他指，情況令人擔心。至於已隔離檢疫的人士，暫時仍未有陽性個案。

袁國勇指，在追查今次個案中，未來有3個方向，包括所有正隔離檢疫的人士，在完成21日隔離前，都要做血清測試，因為可防止病毒量太低找不到感染個案，倘找到血清抗體陽性人士，藉此找出隔三、四層密切接觸者，「依家有個窿喺度，導致個病毒基因有10個突變同出面唔同，搵唔到源頭。」

袁國勇又說，第二個可能性，是動物傳。他提到，該名女童曾到寵物店買龍貓，並帶了回家「除口罩玩」，故今日到該間寵物店取了50多個環境樣本，但相信可能性較低，因為曾有動物傳人情況，最出名是荷蘭的水貂傳人事件。他又指，老鼠特別是大鼠，也可以是傳染人類的途徑，而N501Y變種病毒是可以感染大鼠，食環署將會捕捉環境中的老鼠做化驗，但今日調查發現，家居及其他曾到訪的地方鼠患似乎不嚴重，但仍會做滅鼠行動。

袁國勇又指，現時仍不能排除「物傳人」的途徑，因為家居的冷凍食物也可能傳染人，故已採取家居冷凍食物樣本，也會去食物供應地方採取樣本做檢測。

他重申，現時仍是人傳人的機會較大，其次是動物傳人。唯一好消息是，未有緊密接接觸者呈陽性，但壞消息是有70%N501Y患者，都沒有病徵，呼籲市民盡早接種疫苗。他又指，最早受感染的人應是17歲少女。

袁國勇指，入境人士要接受血清病毒，以加強阻截，相信政府仍在準備中，「只係時間問題。」他又指，有兩件事最重要，第一是在入境位置做血清測試，第二是全部市民都接種疫苗。

他估計，現時醫管局每家醫院都有一部血清測試儀器，一間醫院每日可做1500個樣本，但強調這種做法是「很浪費金錢、對香港好傷。」他指，最有效益方法是打疫苗，但強調不會強迫市民打針：「香港人邊迫到呢？」但希望大家了解疫苗的效益與疫情風險，最後選擇保護身邊人的方法。

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

【12:02】天水圍17歲少女感染變種病毒，惟源頭一直不明。今日政府專家顧問袁國勇將到該少女曾到訪的地方視察。

醫管局推門診疫苗接種諮詢服務 專家指公眾信心出問題 質疑成效

【09:09】醫管局本月底將在門診推出疫苗接種前的諮詢服務，呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）在港台表示，市民對打針的副作用有虛驚，專家委員會應該清楚指出什麼類別人士不應打針，公眾的信心並非單靠多一重服務可以彌補。社區組織協會幹事連瑋翹批，措施是臨急抱佛腳。

疫情致血庫緊張｜孕婦早產大量失血只輸三包血改輸鐵 嘆來回地獄

【08:00】血液無替代品，只有靠市民持之以恆捐血救助病人。有孕婦懷孕時胎盤前置，生產後大量失血，豈料血庫存量緊張，醫院只可為她輸三包血之後改輸鐵，讓其身體自行製血，坦言從未想像過血庫缺血，離開手術室頓感「來回地獄又折返人間」。紅十字會輸血服務中心表示，2020年較2019年的血液收集量少約一成，估計跟中學生停課停辦流動捐血站有關。

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昨日總覽：新冠肺炎・6.13｜再度「雙零」確診 接種疫苗及預約人數均回落

新冠疫苗｜4.2萬人打疫苗較高位跌兩成 16人周六打針後不適送院

變種病毒少女感染源成謎 據悉寵物龍貓病毒陰性 本地6日零確診

孔繁毅：中風醫科生腦血管有不正常 青年兩種藥物敏感應諮詢醫生

林奮強斥不打疫苗如玩俄羅斯輪盤 醫管局門診6月底推疫苗諮詢

調查指一半基層長者願體檢後接種疫苗 社協倡港府資助增誘因

新冠疫苗｜梁智鴻呼籲市民打針：不會零副作用 應權衡風險與成效

端午節｜街坊大排長龍買糉 荃灣老字號：批發生意差 堅持不加價

疫下逾12萬人捐血 製42萬單位血製品供輸血治療 3633人年捐25次

陳茂波6月底公布新一批銀色債券 電子消費券推動數碼經濟發展