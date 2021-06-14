新冠肺炎・最新｜疫下第二個端午節　12至15歲少年今起可打復必泰

撰文：勞敏儀王潔恩朱海棋李恩慈黃偉倫胡家欣麥凱茵林穎嫺
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本港連續6日「零確診」，初步確診個案少於5宗，且全屬輸入個案，意味早前染疫並帶有英國變種病毒（Alpha）的17歲少女，傳播鏈暫未見擴散。
今日（14日）是疫下第二個端午節，12歲至15歲少年今起可接種BioNTech（復必泰）新冠疫苗。有專家指，除有藥物敏感，大部分青少年都適合接種。
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疫情致血庫緊張｜孕婦早產大量失血只輸三包血改輸鐵 嘆來回地獄
【08:00】血液無替代品，只有靠市民持之以恆捐血救助病人。有孕婦懷孕時胎盤前置，生產後大量失血，豈料血庫存量緊張，醫院只可為她輸三包血之後改輸鐵，讓其身體自行製血，坦言從未想像過血庫缺血，離開手術室頓感「來回地獄又折返人間」。紅十字會輸血服務中心表示，2020年較2019年的血液收集量少約一成，估計跟中學生停課停辦流動捐血站有關。
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