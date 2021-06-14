新冠肺炎・直播｜袁國勇追查天水圍染變種病毒三母女個案

撰文： 勞敏儀 王潔恩 朱海棋 李恩慈 黃偉倫 胡家欣 麥凱茵 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-14 12:52

本港連續6日「零確診」，初步確診個案少於5宗，且全屬輸入個案，意味早前染疫並帶有英國變種病毒（Alpha）的17歲少女，傳播鏈暫未見擴散。 今日（14日）是疫下第二個端午節，12歲至15歲少年今起可接種BioNTech（復必泰）新冠疫苗。有專家指，除有藥物敏感，大部分青少年都適合接種。

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【13:00】

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

【12:02】天水圍17歲少女感染變種病毒，惟源頭一直不明。今日政府專家顧問袁國勇將到該少女曾到訪的地方視察。

醫管局推門診疫苗接種諮詢服務 專家指公眾信心出問題 質疑成效

【09:09】醫管局本月底將在門診推出疫苗接種前的諮詢服務，呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）在港台表示，市民對打針的副作用有虛驚，專家委員會應該清楚指出什麼類別人士不應打針，公眾的信心並非單靠多一重服務可以彌補。社區組織協會幹事連瑋翹批，措施是臨急抱佛腳。

疫情致血庫緊張｜孕婦早產大量失血只輸三包血改輸鐵 嘆來回地獄

【08:00】血液無替代品，只有靠市民持之以恆捐血救助病人。有孕婦懷孕時胎盤前置，生產後大量失血，豈料血庫存量緊張，醫院只可為她輸三包血之後改輸鐵，讓其身體自行製血，坦言從未想像過血庫缺血，離開手術室頓感「來回地獄又折返人間」。紅十字會輸血服務中心表示，2020年較2019年的血液收集量少約一成，估計跟中學生停課停辦流動捐血站有關。

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昨日總覽：新冠肺炎・6.13｜再度「雙零」確診 接種疫苗及預約人數均回落

新冠疫苗｜4.2萬人打疫苗較高位跌兩成 16人周六打針後不適送院

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孔繁毅：中風醫科生腦血管有不正常 青年兩種藥物敏感應諮詢醫生

林奮強斥不打疫苗如玩俄羅斯輪盤 醫管局門診6月底推疫苗諮詢

調查指一半基層長者願體檢後接種疫苗 社協倡港府資助增誘因

新冠疫苗｜梁智鴻呼籲市民打針：不會零副作用 應權衡風險與成效

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疫下逾12萬人捐血 製42萬單位血製品供輸血治療 3633人年捐25次

陳茂波6月底公布新一批銀色債券 電子消費券推動數碼經濟發展