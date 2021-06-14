提提你｜打齊兩針抽1,080萬觀塘凱滙　明早9時開始登記（附連結）

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-14 17:07

本港新冠疫苗接種率偏低，政府及商界努力「谷針」。最為矚目的信和集團及華人置業集團送出市值1,080萬元觀塘凱滙高層單位，大抽獎將於明日（15日）早上9時起接受登記，只有擁有香港永久居民身份證的人士，打齊兩針即可參加。截至日期為9月1日，抽獎則在9月8日舉行。

▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

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9月1日或之前年滿18歲並於香港完成接種

信和集團「黃廷方慈善基金」及華人置業集團上月28日公布，響應政府的接種疫苗計劃，決定以大抽獎形式送出觀塘凱滙二期3座47樓D室，面積449 呎，市值1,080萬元。發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費。

▲按此進入觀塘凱滙大抽獎連結▲

於9月1日或之前年滿18歲，在本港完成接種兩劑新冠疫苗，並持永久居民身分證的港人，可於明早的9時起到抽獎網站登記。另外，信和將於港島、九龍、新界旗下10個物業，包括利東街、信和廣場、奧海城、裕民坊等設置櫃位協助港人登記。

9月8日透過電話及短訊通知獲獎

參加的人士須提供本港身份證號碼和本港流動電話號碼，9月1日下午5時30分截止登記，抽獎會於9月8日舉行。結果會於同日，經得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知。

▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

打疫苗抽凱滙FAQ：

Q1：參加大抽獎資格？

A：參加者須於9月1日或之前年滿18歲、持有香港永久居民身份證，以及在9月1日或之前打齊兩針疫苗。在抽獎活動公布前，完成接種的市民亦符合參加資格。若市民在9月2日或之後才成年，則無緣參加今次活動。

Q2：在海外接種疫苗的香港居民是否亦符合參加資格？

A：信和集團表明，參加者須於限期前，完成接種兩劑港府推行的疫苗接種計劃下的新冠疫苗，而兩劑疫苗必須在香港接種。換言之，參加者只能在香港接種科興或復必泰疫苗。至於在海外打針的港人，甚至只在香港打了一針的市民，將與大抽獎無緣。

Q3：市民可以怎樣參加大抽獎？

A：市民6月3日中午12時起，可以瀏覽大抽獎網站，但要到6月15日才能開始登記。登記時門將於9月1日下午5時半截止，市民登記時，須提供香港身份證號碼和香港流動電話號碼。

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Q4：不懂上網市民可如何登記參加大抽獎？

A：信和集團將於港島、九龍、新界旗下10個物業，設立指定櫃位協助公眾人士網上登記，設櫃位地點如下：

港島區：灣仔「利東街」、小西灣「藍灣廣場」、中環「中央廣場」、銅鑼灣「信和廣場」

九龍區：大角咀「奧海城」、尖沙咀「尖沙咀中心」、尖沙咀「中港城」、觀塘「裕民坊」

新界區：屯門「屯門市廣場」、荃灣「荃新天地」

Q5：終極大獎的凱匯單位會否「三尖八角」？

A：終極大獎是位於觀塘協和街33號，凱滙二期3座47樓D室的一房住宅單位，樓面面積449平方呎。翻查有關單位的圖則，該單位設有獨立廚廁及露台，景觀開揚，可眺望飛鵝山。

Q6：抽到終極大獎的幸運兒，若本來已有一間物業，是否仍需要繳交「辣招稅」？

A：終極大獎為凱匯一個一房單位，價值1,080萬元，按此推算，若中獎者為首置客，印花稅為40.5萬元；若中獎幸運兒已持有物業，需支付的非首置從價印花稅高達162萬元。信和集團表示，得獎者領獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的活動主辦方支付。換言之，中獎幸運兒可以直接入住單位，無須承擔任何費用，至收樓翌年之後，才需要繳付管理費。

Ｑ7：大抽獎結果何時公布？

A：抽獎結果將於9月8日在大抽獎活動網站公布，並會在9月13日刊登於《星島日報》和《英文虎報》，所有得獎者會於抽獎活動日起計10日內，以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式接獲通知。

Q8：領獎時需準備甚麼文件？

A：得獎者領取獎品時，須向主辦單位證明其資格，包括出示香港身份證正本及衞生署發出的疫苗接種紀錄正本或電子記錄，並須同時向主辦單位提供書面同意，容許主辦單位向衞生署核實有關打針記錄。

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