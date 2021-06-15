打疫苗抽凱滙｜01實測登記網頁遲5分鐘開放　即睇抽獎登記三步曲

撰文： 陳淑霞 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-15 10:00

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】信和及華人置業捐出觀塘樓盤「凱滙」單位抽獎「谷針」，同時送出20份10萬元預付卡或信用卡免找數簽賬額，作為打針抽獎大禮。9月1日或之前完成接種兩劑新冠疫苗的港人均有資格抽獎。 專為今次抽獎而設的網站，於今日(15日)9時起開始接受登記。惟記者實測，按上述時間登入網頁，一度等候最少逾5分鐘後，抽獎登記始正式開放。

網頁內設有「按此登記參加」按鈕，登入後只需依指示填寫手機號碼及身份證號碼即可。值得注意的是，現階段毋須提交接種疫苗記錄。此外，香港非永久居民亦可參與，但不會獲得終極大獎（即凱滙單位）。 不過參加者毋須趕於今早登記，只需要在9月1日下午5時30分前完成則可，任何重複登記將不獲受理。

▼抽獎登記三步曲一覽▼

按指示填寫手機及身分證號碼後，即完成抽獎登記。網頁會發出確認通知，表明「登記完成，祝你健康及好運！」。(大抽獎網頁截圖)

▼打疫苗抽豪宅凱滙現場登記情況▼

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▼打疫苗抽豪宅凱滙10件事▼

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市民需要到抽獎專設網頁登記參加抽獎。（網頁截圖）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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▼點擊睇打疫苗優惠全覽▼

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▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

若不懂得使用電腦自行上網登記，亦可以到10個信和旗下商場，如奧海城、藍灣廣場、荃新天地等的指定櫃位，由抽獎活動大使協助進行網上登記。

▼抽凱滙活動大使助填表物業專櫃▼

登記時，參加者只需要提供手提電話號碼及身份證號碼，毋須提交接種疫苗記錄。抽獎會在9月8日中午12時正舉行，成功得獎者亦會在抽獎日起計10日內，以電話及短訊方式獲個別通知，領獎時才需要出示針卡正本或電子版本，並向主辦單位提供書面同意，以向政府核實接種疫苗記錄。

▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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