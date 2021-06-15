新冠肺炎・最新｜旺角卡拉OK接待未打疫苗顧客　罰極刑停業14日

撰文： 勞敏儀 王潔恩 鍾妍 鄭翠碧 黃金棋 鄭秋玲 黃偉倫 陳淑霞 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-15 22:27

本港新冠肺炎疫情「清零」，衞生防護中心昨公布（14日）新增一宗輸入個案，患者上周六（12日）從印尼抵港，基因分析確認她對L452R變異株呈陽性；本港連續7日本地零確診，涉及三母女的本地變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延。昨初步確診少於5宗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨指，七成變種病毒患者都無病徵，目前「清零」局面或只是「海市蜃樓」，呼籲盡快接種疫苗。 發展商捐出觀塘樓盤「凱匯」單位抽獎「谷針」，市民今早（15日）9時起可於網上登記，或到10個信和商場內的指定櫃位申請。

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

▼打疫苗抽豪宅凱滙10件事▼

+ 4 + 4 + 4

【22:00】衞生署在感染新冠病毒的天水圍天盛苑家庭的雪櫃中，一個採自泰國進口急凍鱷魚肉包裝的樣本驗出陽性，即有病毒。食衞署食物安全中心表示，為審慎起見，食安中心得悉事件後，已要求食品商暫時停售有關產品，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。食安中心會繼續跟進衞生署的調查，包括陽性樣本的病毒基因片段源頭，以及採取適當跟進行動。

食環署表示，在防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，食安中心已加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝。截至今年5月底，食安中心已抽取超過一萬個食物及其包裝樣本作新型冠狀病毒檢測，至今檢測結果顯示所有樣本呈陰性反應，而當中亦包括超過40個相關的泰國進口鱷魚產品。

圖為旺角MPM商場的Red MR分店。（資料圖片）

旺角Red MR招待未打疫苗顧客遭食環署檢控 須停業14天

【21:25】食環署表示昨日（14日）在各區加強巡查，同時亦曾與警方採取聯合行動，合共巡查了542間餐飲處所包括酒吧／酒館及225間其他處所，包括灣仔區及旺角區合共五間卡拉OK場所，當中旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，違反《規例》下就表列處所發出的指示，食環署已向該負責人展開檢控程序，有關處所翌日起關閉14天。

食環署表示，亦向一名涉嫌違反《規例》下就餐飲業務發出的指示的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔。該餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於翌日起暫停晚市堂食、日市不多於二人同坐一桌，為期七天。

扶貧委員會增撥2.86億元資助中小學生買電腦 協助疫下電子學習

【20:56】扶貧委員會今（15日）召開第四次會議，同意為「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習」項目，增撥2.86億元。項目的總承擔額為7.154億元，當中行政開支的預算1,154萬元則維持不變。

+ 3 + 3 + 3

香港航空地勤7月1日起停止運作 將裁減員工 部分可轉職

【19:50】香港航空早前落實內部重組截員及推出自願長期帶薪假計劃，又暫停A320機隊，並遷出東薈城總部。香港航空旗下的香港航空地面服務有限公司總經理陳麗雯今日（15日）向員工發信，指會在7月1日起停止運作，未來數周會與團隊處理員工問題，包括裁員或轉職，對受影響員工「極度遺憾(deeply regret)」。信中指，無薪假及其他縮減開支措施已無法持續維持公司運作，亦預料2024年之前，旅遊業不會復甦。

染變種病毒少女家中鱷魚肉包裝驗出病毒 消息：開雪櫃時曾打噴嚏

【19:40】天水圍天盛苑本港一名17歲少女本月初確診新冠病毒，證實帶英國變種病毒，感染源頭仍然未明，衞生防護中心今天（15日）公布，她家中雪櫃冷藏格一個急凍鱷魚肉包裝表面對新冠病毒檢測結果呈陽性，為調查新發現。消息人士指出，該名少女在打開雪櫃時，曾經打噴嚏。



政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌回應事件時指，較大機會是少女污染到食物包裝，而非食物包裝傳染少女，仍需種菌去研究該包裝表面的病毒是否活病毒，才知有無傳染力。



而呼吸系統科專科醫生梁子超就認為，政府應該進一步調查該急凍鱷魚肉的供應鏈，研究中間有無可能受到污染；檢驗同一批次的急凍鱷魚肉有無病毒；並為供應鏈的工作人員做病毒檢測、抗體檢測，了解他們有無受到感染。

疫苗抽獎｜首日登記抽凱滙 截至下午5時共33.8萬報名

【18:15】信和及華置推出打針抽奬送凱滙一房單位，主辦單位表示，截至下午5時正登記人數逾33.8萬。

The China Bar醉客逾時不走致被罰停晚市堂食 D類處所剩四季酒店

【18:02】限聚令放寬後，附合條件的餐飲處所可列為D類，營業至凌晨2時。食環署與警方上周五至本周日（11至13日）展開聯合行動，發現其中5間在指明時段後仍然提供堂食，當中包括兩間D類處所未有在凌晨2時後清客，繼中環酒吧食肆Boomerang & Gram承認違規外，蘭桂坊The China Bar今日（15日）也承認是另一間違規受罰食肆，於今日起禁晚市堂食7日至下周一（21日）。

The China Bar經理Tim坦言「unlucky」，他解釋執法人員巡查時，剛巧有少量醉酒客人來不及離場，這星期只營業至下午6時，下周始回復營業時期至凌晨2時。

+ 4 + 4 + 4

港府收緊印尼旅客入境要求 6.21起須持72小時內陰性檢測報告

【16:35】政府公布，將由6月21日起，收緊從印尼到港人士的登機及檢疫要求。

政府會將現時為B組指明地區的印度尼西亞改指明為A2組指明地區，所有在登機當天或之前21天曾逗留任何A2組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，入境人士須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

他們須於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，期間接受四次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用於曾逗留A2組指明地區的到港人士。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 7 + 7 + 7

【16:25】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增2宗確診個案，至今本港個案累計11,881宗。

中心公布，正積極跟進天水圍染變種病毒三母女的個案，3個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本，檢測後顯示其中一個預先包裝冷藏食物的包裝表面，其環境樣本對病毒檢測結果呈陽性。

變種病毒｜天水圍少女家中雪櫃泰國急凍鱷魚肉包裝表面樣本呈陽性

此外，中心昨晚獲廣東省衞生當局通報一宗當地確診個案，涉及一名在廣東省惠州市的38歲女子。中心的流行病學調查顯示，該名患者為中心於2月17日公布的本地確診個案（個案編號10813），當時經流動採樣站檢測被驗出呈陽性。病人入院治療後已於2月21日康復出院，其後於5月31日經深圳灣口岸返回內地，並在當地隔離檢疫期間被驗出對2019冠狀病毒病呈陽性反應。中心正繼續與廣東省衞生當局跟進和就個案進行流行病學調查。

惠州市通報來自香港38歲女子呈陽性 衞生署：二月中曾在本港確診

賞你遊2.0｜6.16起可報名 約60個新出爐行程︰觀星、跳舞﹑造紙

【15:38】旅遊發展局於月初推出新一輪「賞你遊香港」活動，旅行團名額不足4日已換領完畢。旅發局今日（15日）加推第二批共約60個行程，市民可由明日（16日）起，直接向旅行社報名。新行程更包括夜觀星象﹑印度舞蹈﹑造紙、打保齡球等。與上次「賞你遊香港」的換領條件一樣，於本地零售及餐飲商戶實體商戶，消費滿800元便可換領。

▼賞你遊2.0部分本地團▼

+ 6 + 6 + 6

【12:25】消息指，今天沒有新增源頭不明個案，只有兩宗輸入個案，衞生防護中心不設疫情記者會。

新冠疫苗｜內地港人難打針 盧寵茂：7月設門診每日為千人接種

【09:00】新冠疫苗接種計劃在香港進行得如火如荼，不過有居內地的港人則指難以預約在深圳打針。港大深圳醫院院長盧寵茂今早表示，由4月至今已幫港人注射了7,000多劑新冠疫苗，但內地疫苗供應是每日清，建議內地港人在打針前一日才預約。最近亦要處理第二針的需求，強調情況與疫苗短缺無關。



港大深圳醫院將於7月底也會設置疫苗接種門診，名額將由現時800個增至1000個，目標提供2,000個名額。

打疫苗抽凱滙｜今早9時起登記 須備兩資料 最遲呢兩日要打首劑

【07:30】發展商信和及華人置業捐出觀塘豪宅「凱匯」一個值1,080萬元的一房高層單位，供接種新冠疫苗的成年永久居民抽獎，引起全城熱議，合資格市民可於今早（15日）9時起於網上登記，或到10個信和各區商場內的指定櫃位，由活動大使協助登記。



參加者只需要提供身份證和手提電話號碼即可，抽中才需要提供新冠疫苗接種紀錄，但必須在9月1日或之前完成接種兩劑疫苗。即現時未打針的市民，也可登記，不過要留意，兩種疫苗接種之間有相隔期，最遲要在8月11日接種首劑復必泰疫苗，或最遲8月4日接種首劑科興疫苗，才可趕及9月1日打第二劑，否則抽中都見財化水。

▼凱滙3座極高層D室一房單位直撃▼

▼抽凱滙活動大使助填表物業專櫃▼

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

+ 3 + 3 + 3

▼6.14端午節，黃金泳灘泳客游龍舟水▼

+ 7 + 7 + 7

【昨日總覽】新冠肺炎・6.15｜連續7日本地零確診 打復必泰少年：盼全日授課

放寬打針年齡至12歲 袁國勇：曾打兒童疫苗即可打 不需先問醫生

12至15歲青年今起打復必泰 學生冀助群體免疫 盡早恢復全日面授

青少年首日打復必泰 外國家庭佔三分二 望盡快除口罩、返家鄉

新冠疫苗｜聶德權訪港怡醫院接種中心 籲青少年在暑假活動前打針

新冠疫苗｜今3萬人打針按日跌四成 15人周日打針後副作用入院

袁國勇：天水圍確診家庭或經動物感染 140名密切接觸者須驗抗體

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

▼6月14日袁國勇到屯門補習室調查▼

抵港人士將要做血清測試 全港驗血成本高 袁國勇：打針最具效益

醫管局推門診疫苗接種諮詢服務 專家指公眾信心出問題 質疑成效

新冠疫苗｜灣仔伊館疫苗中心擬本月底停運 營運機構晚上撤銷決定

7餐飲處所違防疫規定 兩D類罰停7日晚市堂食 全港僅剩一間D類