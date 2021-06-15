消委會｜半數減醣飯煲米飯醣量高過傳統煲　金樂飯煲反多16.5%醣

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-15 11:24

都市人愈漸追求健康飲食，消費者或會購買減醣電飯煲，減少身體攝取碳水化合物。消委會今日（15日）公布，近日測試11款減醣電飯煲，發現樣本間的表現非常參差，部分電飯煲以減醣模式蒸煮的米飯，其碳水化合物與正常模式並無明顯分別，減醣效果成疑。其中，以售1,388元的東芝減醣飯差距最少，碳水化合物減幅僅得0.6%。 衞生署表示，由於減醣電飯煲的表現不一，部分甚至沒有減醣的效果，減醣穩定性亦有待測定，故不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。

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減醣電飯煲正常模式煮出的碳水化合物高

消委會指，由於米飯的能量來源主要是碳水化合物，因此研究比較減醣飯與正常米飯間，其碳水化合物的含量差異。測試結果顯示，以每100克米飯計，傳統電飯煲煮出的米飯含32.7克碳水化合物，9款樣本以正常模式煮出的米飯，平均碳水化合物含量為36.6克，較傳統電飯煲煮出的米飯高約12%。其中售價899元的金樂Goldenwell，每100克正常米飯含42.8克碳水化合物，比傳統電飯煲的米飯更高約31%。

（消委會提供）

6款減醣飯煲減醣飯 碳水化合物含量高過傳統飯煲

而全部11款樣本煮出的減醣飯，量得的平均碳水化合物含量為31.3克，當中6款樣本的減醣飯的碳水化合物含量，甚至比傳統電飯煲煮出的米飯高，由0.6%至16.5%。至於其餘5款減醣飯煲當中，則以售1,388元的東芝Toshiba飯煲煮出的減醣飯差距最少，碳水化合物減幅僅得0.6%。

Thanko減醣飯煲碳水化合物含量減幅最高

只有Thomson及Thanko兩品牌電飯煲煮出的減醣飯，碳水化合物含量相對較低。惟兩者的售價亦較高，分別售1,680元及2,388元，每100克米飯含24克或以下的碳水化合物。其中，以Thanko的減醣飯差距最大，碳水化合物減幅高達45.3%，意味減醣成效較高。

（消委會提供）

衞生署︰減醣電飯煲穩定性有待測定

消委會指，若消費者誤以為減醣飯較傳統電飯煲的米飯健康，因而掉以輕心增加進食量，則有可能弄巧反拙，攝入更多碳水化合物。衞生署則表示，由於減醣電飯煲的表現不一，部分甚至沒有減醣的效果，減醣穩定性亦有待測定，故不建議糖尿病患者依賴減醣電飯煲來控制病情。