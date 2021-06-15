打疫苗抽凱滙｜心急市民提早九點到櫃位登記　盼中獎擺脫劏房命運

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-15 11:44

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】由信和及華人置業舉辦的打針抽獎凱滙一房單位今日（15日）起開始登記，合資格市民可於九時起於網上登記，亦可於信和各商場經由活動大使協助下登記。 不少市民於早上9時便到信和商場尋找大使協助登記，到場後才發現相關櫃位於正午十二時才開始運作，幸得商場職員向他們提供協助。縱使中獎機會不高，有市民仍希望中獎後可擺脫「捱劏房」的命運；亦有市民表示即使中獎，但昂貴的管理費等開支卻難以負擔，所以會出售套現。有人則坦言，接種疫苗時市面沒有任何抽獎等活動，打針是認為「為人為己都應該打針。」

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信和及華人置業舉辦的疫苗大抽獎今日（15日）九時開始網上登記，大獎為由信和及華人置業捐出的觀塘凱滙449呎一房單位一個，價值1080萬港元，市民亦可於信和旗下商場指定櫃位，於活動大使協助下進行登記。

不少市民早上九時便到位於觀塘裕民坊的櫃位找活動大使協助登記，惟到場後發現櫃位於正午十二時才開始運作，但仍有一名商場職員在場為市民提供協助。

商場職員借出電話，進入登記頁面後讓讓未能成功登記市民輸入資料進行登記。（張浩維攝）

不少市民未能成功登記 商場職員借出手機助失敗市民

登記開始後有不少市民均表示未能成功登記，有市民指進入登記業面後，接進行登記按鈕卻沒有反應；有部分經反覆嘗試後才成功登記，而職員亦借出其電話供未能成功登記市民輸入資料進行登記。

梁先生指出自己「捱咗幾十年劏房」，長期居於只有數十尺空間，如中獎則可藉此機會擺脫「捱劏房的命運」。（張浩維攝）

捱幾十年劏房 望中獎擺脫命運

居於附近的居民梁先生從網上得知網上登記由九時開指，昨晚經過商場得知有櫃位協助登記，便於今早到場尋求協助，唯到場後才發現櫃位於正午十二時才開始運作，他表示昨晚經過商場櫃位時，未有寫上由十二時才開始運作，所以才特意提早前來登記。

梁先生指自己早於3月已進行疫苗接種，縱使中獎的機會渺茫，但他表示如中獎將會作自住用途，他說：「香港地有舊磚頭最重要。」指自己「捱咗幾十年劏房」，長期居於只有數十尺空間，如中獎則可藉此機會擺脫「捱劏房的命運」。

擔心管理費昂費 抽到都未必住得開心

林先生亦同樣於今早到場望獲協助登記抽獎，但到場後才發現櫃位並未開始運作，反覆嘗試反亦一直未能成功登記。最後由商場職員借出電話，進入登記頁面後讓林先生輸入資料進行登記。林先生表示如幸運地中獎，將出售現有單位並搬到凱滙單位居住，但他亦表示不會於單位長住，因為高昂的管理費等費用難以負擔，「就算抽到都未必住得開心」，故會待樓價上升後出售單位，再尋找更便宜的單位居住。

張先生認為縱使中獎機會渺茫，但仍能鼓勵不少市民進行疫苗接種，提高本港的疫苗接種率，對香港對抗疫情有一定幫助。（張浩維攝）

可鼓勵市民接種疫苗 有助對抗疫情

張先生亦於今早到場進行登記，而他則在登記過程當中未有遇到任何困難。他認為中獎其實「無咩可能」，所以未有細想中獎後如何處理該單位，自己參加抽獎亦只是「搏一搏」。張先生早於3月時已接種疫苗，他認為縱使中獎機會渺茫，但仍能鼓勵不少市民進行疫苗接種，提高本港的疫苗接種率，對香港對抗疫情有一定幫助。

市民：志在參與、打針是為人為己

另外，今早荃灣荃新天地的登記櫃位同樣至中午12時才開放，早上人流稀少，估計近兩小時只得不足20人到櫃位詢問登記詳情。市民王先生早前已完成接種兩劑新冠肺炎疫苗，他指因不清楚如何登記抽獎故特意到場詢問，笑言「第一次邊個會識做」。他直言抽獎只是「志在參與」，故未有計劃如抽中凱匯單位會如何處理；而他接種疫苗時亦沒有抽獎等活動，打針是認為「為人為己都應該打針」。

另一名市民王先生同樣到荃新天地櫃位詢問如何登記抽獎，他指早在抽獎計劃公布前，已完成接種兩劑新冠疫苗，「打完自己都安心，全民打針對防疫都好啲」。他又表示，現時於荃灣租屋，故如抽中凱匯單位會用作自住，希望改善生活環境：「自己住都唔掂，梗係攞嚟住，唔會租出去啦」。他認為不少機構推出抽獎做法可取，可鼓勵更多市民打針，而他亦會參與其他抽獎活動。