消委會│止汗劑效能參差　多芬評分僅獲1分　兩款用後衣物留印漬

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-15 13:07

夏日炎炎，為免汗味引來尷尬，不少人夏天都會使用止汗產品。消委會今日（15日）發表新一期《選擇》月刊，該會測試市面11款止汗劑及體香劑，結果顯示整體樣本的除味表現理想，但樣本間的止汗表現卻甚為參差，有一半樣本只有2分或以下。

另外，其中2款壓縮噴霧裝止汗產品於使用後，容易殘留印漬於衣物表面，其中Dove「Original」噴霧裝為2.5分，而Nivea「Back & White Invisible」更只有1.5分，印漬為各樣本中最明顯，令消費者容易厭棄有印漬的衣物。

止汗香體用品（消委會提供）

消委會連續3天預先在20名女士試驗人員的腋下，放置已量重的吸濕墊，測試員踏單車15分鐘後，再量度吸濕墊吸收汗水後增加的重量，以計算各樣本的止汗效能。

消委會在測試中發現，9款止汗劑樣本的止汗效能參差，當中4款止汗劑的減汗量未如理想，止汗效能評分僅得1分至2分。而 7款滾珠裝止汗劑產品中，多芬Original及艾詩的止汗表現相對較弱，減汗量相對較少，分別僅獲1點及1.5點評分、至於Fa品牌的Whitening & Care Antiperspirant則獲2分；此外，2款壓縮噴霧裝止汗產品中，「Nivea」Black & White Invisible則只有1.5點評分。

另外，2款體香劑樣本因用途並非止汗，所以其成分不含鋁化合物，抑制汗液分泌的功能相對較弱，止汗效能評分，分別只有2分及1分。

穿深色上衣使用止汗劑或會留印

測試又發現，綜合未清洗的棉布和聚酯布料的印漬殘留結果 ，壓縮噴霧裝「Nivea」Black & White Invisible的表現最為遜色，整體只得2點評分，而滾珠裝止汗劑「Fa」的整體評分也只有2.5點，愛穿深色上衣的人士要留意，然而，全部測試布料經清洗後，殘留的印漬均比未清洗前減少，顯示洗衣程序有助洗掉樣本上的殘留印漬。

消委會表示，選購止汗香體產品時，除關注其效能外，還應考慮產品是否符合可持續環保原則。參考歐洲對可沖洗產品的環保包裝要求，量度各樣本的可使用量及包裝與產品比值。2款滾珠裝止汗劑樣本的可使用量遜色，低於90%，於該項目的評分只得1.5分。

+ 5 + 5 + 5

4款樣本包裝未列明成分

消委會又發現， 測試的其中4款樣本，沒有在包裝上列明成分，其中3款為止汗劑，儘管當中2款樣本的成分資料有清晰列載於產品網頁上，惟此舉未能讓消費者即時從包裝上獲悉重要資料；以及1款體香劑僅於其塑膠容器上，以日文標示成分，本地消費者一般難以明白，另外，全部止汗劑樣本均沒有標示所用成分的含量。

消委會認為，雖然本港現時沒有規定化妝品必須標示成分資料，但成分標示是重要的消費者資訊，生產商應增加產品資訊透明度，例如是否含止汗、防腐劑或令其皮膚過敏的香料成分，讓消費者知所選擇。

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