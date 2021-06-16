新冠肺炎・最新｜復陽青年居華富邨　華珍樓華康樓居民強制檢測

撰文： 勞敏儀 鍾妍 張嘉敏 朱海棋 黃偉倫 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 陳淑霞 鄧穎琳 麥凱茵 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-16 22:16

涉及天水圍三母女的本地變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延，但衞生防護中心追查發現，少女家中雪櫃冷藏格中一個來自泰國的急凍鱷魚肉包裝表面，樣本呈陽性。 今日（16日）有一宗由斯里蘭卡輸入個案，本地連續11日無源頭不明個案，初步確診個案少於5宗。

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

▼打疫苗抽豪宅凱滙10件事▼

+ 4 + 4 + 4

【22:04】政府公布疫苗接種111日以來，累計1,817,900已接種，當中1,223,800更打了第二劑。約80萬人選打科興疫苗、約102萬人打復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，共有約35,400人打疫苗，以打第一劑，選科興疫苗有13,800人，比選復必泰疫苗多500人。網上預約接種第一劑和第二劑人數共有30,600人，當中9,100預約科興疫苗、21,500預約復必泰疫苗。

昨日共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中六人已經出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

華富(一)邨華珍樓與華康樓納入強制檢測公告。（資料圖片）

【21:53】食物及衞生局公布強制檢測公告，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

其中一名確診後康復的18歲青年，在入境澳門時檢測對新冠病毒呈陽性反應，非本地懷疑復陽個案。他居於薄扶林華富(一)邨華珍樓，由於與華康樓相連，根據強制檢測公告，在6月3日至16日期間曾身處華珍樓或華康樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周六（６月19日）或之前接受檢測。受檢人士若在6月14日至16日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

天水圍天盛苑帶變種病毒的三母女，她們曾到的12個指明地方，公告列明於指定日期及時間曾身處的人士，需進行復檢。公告特別列明，由於17歲少女曾長時間身處屯門德榮工業大廈，並曾與其他人士一同乘搭升降機，因此整幢大廈被納入今日的強制檢測公告，任何在5月16日、5月23日或5月30日曾身處德榮工業大廈超過一小時的人士，也須最遲本周六接受檢測。

染變種病毒家庭鱷魚肉包裝受污染機會較大 商戶可復售

【18:43】天水圍染疫家庭的雪櫃內一個預先包裝「樓上」泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝，被驗出對新冠病毒呈陽性後，食環署指示有關食品商暫時停售有關產品，並供食安中心抽取產品進行檢測。署方今日公布，食安中心已即時從有關食品商的倉庫及零售店，合共抽取103個相關鱷魚產品的樣本進行檢測（其中包括41個食物樣本及62個包裝樣本），化驗結果顯示所有樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測呈陰性。

署方表示，總括現有檢測結果，食安中心認為在家居檢取的陽性急凍鱷魚排骨包裝樣本，於確診患者家中受污染的機會較大，故已通知有關食品商上述檢測結果，該食品商可恢復售賣有關產品。署方又，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新型冠狀病毒。

零售商「樓上」昨晚承認為其產品，接受顧客鱷魚產品退貨。

染疫少女家中急凍鱷魚肉包裝存病毒 防生署再抽驗90樣本均呈陰性

【18:37】天水圍天盛苑一名17歲少女早前確診新冠病毒，並帶有N501Y變種病毒，其母親及姊姊隨後相繼確診，惟至今源頭仍未明。衞生防護中心昨（15日）指，在周一（14日）於患者家中雪櫃一包泰國急凍鱷魚肉包裝表面驗出新冠病毒，「樓上」同日晚上發聲明承認樣本屬公司產品，客人如有疑慮可退貨。



衞生防護中心昨再前往患者家中抽取90個樣本，大部份屬雪櫃的食物及包裝樣本，今日（16日）公布所有檢測結果對新冠病毒均呈陰性。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜3人打針後面癱、嚴重過敏共賠45萬 正審理2宗死亡個案

【17:42】食物及衞生局公布接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件保障基金報告，截至6月10日保障基金共接獲74宗的申請，現時已處理了15宗個案，當中3宗獲批保障金，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放45萬元；1宗按嚴重程度評估結果不獲批保障金；11宗在專家委員會評估為與所接種疫苗無關或不可分類（未獲得足夠的信息）。

局方稱，基金根據嚴重程度評估框架進行，考慮因素包括事故有否對身體造成長期損害，到目前為止已完成嚴重程度評估的個案（不論獲批保障金與否）均不涉及長期或永久性身體損害。

【15:23】連續11日無源頭不明確診，今日新增1宗輸入個案＃11882，斯里蘭卡抵港，45歲男子。

此外，中心昨晚獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲男病人。中心的流行病學調查顯示，該名患者為中心於2020年12月16日公布的本地確診個案（個案編號：7762），是一宗與本地個案有流行病學關連的個案。病人入院經治療後已於2020年12月30日康復出院。他於今年6月13日的新冠病毒核酸檢測結果為陰性，於同日經港珠澳大橋口岸入境澳門，在當地接受醫學觀察期間於6月15日被驗出對新型冠狀病毒檢測呈弱陽性。根據澳門衞生當局提供的資料，個案的抗體檢測呈陽性反應。中心正繼續與澳門衞生當局跟進，包括為樣本進行基因排序。中心會採取審慎措施，個案的密切接觸者會被送往檢疫中心，他居住的大廈（薄扶林華富邨華珍樓）將會納入強制檢測公告。

中大9月恢復面授 呼籲師生打新冠疫苗 設線上教學支援海外學生

【15:20】新冠肺炎疫情緩和，香港中文大學今（16日）表示，計劃在9月開展的新學年恢復面授課堂和校園內的學生活動，但在課堂和考試時，師生均須遵守校方的防疫措施指引，又呼籲所有大學成員盡早接種疫苗。

至於未能來港上課的海外學生，學院將會錄影課堂及設線上導修課等，大學亦會為相關本科生提供通識教育基礎科目及語文核心科目等的特定線上教學組別，以支援無法親身上課的學生。

▼抽凱滙活動大使助填表物業專櫃▼

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 7 + 7 + 7

▼6.15有市民到凱滙樓下裕民坊櫃位找活動大使協助登記▼

+ 6 + 6 + 6

【12:34】消息指，本港今日沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

康復者籲打針：插喉生不如死 廚師患者一度失味覺 遭家人厭棄

【08:00】兩名原本身體強壯的男子，去年相繼確診新冠肺炎。65歲的退休人士阿德一度昏迷數日，命懸一線；60歲的廚師Robert出院後飽受同事歧視，更被家人拒於門外。爬出「鬼門關」後，他們怕二次感染，在3月已急不及待接種新冠疫苗。二人憶述染疫經歷仍然心有餘悸，遂呼籲市民接種疫苗，阿德慨嘆：「呢個病可以摧毀一個完整家庭，但願世上唔好再有人患上新冠肺炎。」



醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，自然感染防止再感染的效果並非百份百，而且會隨著時間下跌。雖然二次感染通常病情較輕，他亦呼籲康復者盡快打針。

插咗幾多條喉我都唔知，插住一堆嘢，幾乎係生不如死，稍微郁一郁，啲牙、喉嚨同食道附近都好痛。 第四波疫情康復者

新冠疫苗｜醫生：外國青年心肌炎個案病徵溫和 打針休息數天便可

【08:00】美國疾控中心日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢稱，當地數字的確「比基數高少少」，但有關人士的病徵溫和，病情不嚴重，籲青少年「打完針幾日休息就無問題。」



本港近日疫情緩和，或致市民接種疫苗的意欲減退。曾德賢說，周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，仍要小心防疫，「台灣本來守得好好，但係一個唔留神，（疫情）就變到比較嚴重。」

曾德賢讚揚港人防疫意識強，但稱周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，而本港總要與其他地方通關交流。（李恩慈攝）

「樓上」的網頁顯示該店有售「急凍鱷魚排骨」。 （網頁截圖）

「樓上」承認驗出包裝帶病毒鱷魚排骨為其產品 接受顧客退貨

【00:01】衞生防護中心昨日（15日）公布，本港首宗帶變種病毒的確診少女，其家中雪櫃冷藏格內的泰國急凍鱷魚排骨包裝表面樣本呈陽性。「樓上」晚上在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指上述樣本屬其公司產品。「樓上」表示如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

+ 2 + 2 + 2

▼抽獎登記三步曲一覽▼

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：新冠肺炎・6.15｜45萬人登記抽凱滙 染疫家庭急凍鱷魚包裝有病毒

變種病毒｜天水圍少女家中雪櫃泰國急凍鱷魚肉包裝表面樣本呈陽性

染變種病毒少女家中鱷魚肉包裝驗出病毒 消息：開雪櫃時曾打噴嚏

天水圍少女家中鱷魚排骨包裝驗出病毒 食環署指令停售拒公布牌子

「樓上」承認驗出包裝帶病毒鱷魚排骨為其產品 接受顧客退貨

旺角Red MR招待未打疫苗顧客遭食環署檢控 須停業14天

The China Bar醉客逾時不走致被罰停晚市堂食 D類處所剩四季酒店

香港航空地勤7月1日起停止運作 將裁減員工 部分可轉職

強制檢測｜帶變種病毒天水圍母親曾到3處要覆檢 8學校爆流感上榜

18歲澳門青年檢測呈弱陽性 12月曾在港確診 再判斷復陽或再感染

惠州市通報來自香港38歲女子呈陽性 衞生署：二月中曾在本港確診

港府收緊印尼旅客入境要求 6.21起須持72小時內陰性檢測報告

疫苗抽獎｜心急市民提早九點到櫃位登記 盼抽中凱滙擺脫劏房命運

疫苗抽獎｜首日登記抽凱滙 截至晚上9時共45.5萬人報名

打疫苗抽凱滙｜今早9時起登記 須備兩資料 最遲呢兩日要打首劑

賞你遊2.0｜6.16起可報名 約60個新出爐行程︰觀星、跳舞﹑造紙

新冠疫苗｜總接種達300萬劑 今日打針及預約俱增 6人昨不適送院

資科辦：正研究將疫苗接種紀錄納入回港易平台 配合日後通關

新冠疫苗｜內地港人難打針 盧寵茂：7月設門診每日為千人接種