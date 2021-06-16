新冠肺炎・最新｜消息：本港連續11日無源頭不明個案

撰文： 勞敏儀 鍾妍 張嘉敏 朱海棋 黃偉倫 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 陳淑霞 鄧穎琳 麥凱茵 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-16 12:35

涉及天水圍三母女的本地變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延，但衞生防護中心追查發現，少女家中雪櫃冷藏格中一個來自泰國的急凍鱷魚肉包裝表面，樣本呈陽性。昨（15日）亦有兩宗由印尼輸入個案，本地第8日「零確診」，初步確診個案少於5宗。

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【12:34】消息指，本港今日沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

康復者籲打針：插喉生不如死 廚師患者一度失味覺 遭家人厭棄

【08:00】兩名原本身體強壯的男子，去年相繼確診新冠肺炎。65歲的退休人士阿德一度昏迷數日，命懸一線；60歲的廚師Robert出院後飽受同事歧視，更被家人拒於門外。爬出「鬼門關」後，他們怕二次感染，在3月已急不及待接種新冠疫苗。二人憶述染疫經歷仍然心有餘悸，遂呼籲市民接種疫苗，阿德慨嘆：「呢個病可以摧毀一個完整家庭，但願世上唔好再有人患上新冠肺炎。」



醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，自然感染防止再感染的效果並非百份百，而且會隨著時間下跌。雖然二次感染通常病情較輕，他亦呼籲康復者盡快打針。

插咗幾多條喉我都唔知，插住一堆嘢，幾乎係生不如死，稍微郁一郁，啲牙、喉嚨同食道附近都好痛。 第四波疫情康復者

新冠疫苗｜醫生：外國青年心肌炎個案病徵溫和 打針休息數天便可

【08:00】美國疾控中心日前表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢稱，當地數字的確「比基數高少少」，但有關人士的病徵溫和，病情不嚴重，籲青少年「打完針幾日休息就無問題。」



本港近日疫情緩和，或致市民接種疫苗的意欲減退。曾德賢說，周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，仍要小心防疫，「台灣本來守得好好，但係一個唔留神，（疫情）就變到比較嚴重。」

曾德賢讚揚港人防疫意識強，但稱周邊地區疫情仍然猖獗，處處變種病毒，而本港總要與其他地方通關交流。（李恩慈攝）

「樓上」的網頁顯示該店有售「急凍鱷魚排骨」。 （網頁截圖）

「樓上」承認驗出包裝帶病毒鱷魚排骨為其產品 接受顧客退貨

【00:01】衞生防護中心昨日（15日）公布，本港首宗帶變種病毒的確診少女，其家中雪櫃冷藏格內的泰國急凍鱷魚排骨包裝表面樣本呈陽性。「樓上」晚上在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指上述樣本屬其公司產品。「樓上」表示如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。

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昨日總覽：新冠肺炎・6.15｜45萬人登記抽凱滙 染疫家庭急凍鱷魚包裝有病毒

變種病毒｜天水圍少女家中雪櫃泰國急凍鱷魚肉包裝表面樣本呈陽性

染變種病毒少女家中鱷魚肉包裝驗出病毒 消息：開雪櫃時曾打噴嚏

天水圍少女家中鱷魚排骨包裝驗出病毒 食環署指令停售拒公布牌子

「樓上」承認驗出包裝帶病毒鱷魚排骨為其產品 接受顧客退貨

旺角Red MR招待未打疫苗顧客遭食環署檢控 須停業14天

The China Bar醉客逾時不走致被罰停晚市堂食 D類處所剩四季酒店

香港航空地勤7月1日起停止運作 將裁減員工 部分可轉職

強制檢測｜帶變種病毒天水圍母親曾到3處要覆檢 8學校爆流感上榜

18歲澳門青年檢測呈弱陽性 12月曾在港確診 再判斷復陽或再感染

惠州市通報來自香港38歲女子呈陽性 衞生署：二月中曾在本港確診

港府收緊印尼旅客入境要求 6.21起須持72小時內陰性檢測報告

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新冠疫苗｜總接種達300萬劑 今日打針及預約俱增 6人昨不適送院

資科辦：正研究將疫苗接種紀錄納入回港易平台 配合日後通關

新冠疫苗｜內地港人難打針 盧寵茂：7月設門診每日為千人接種