涉於女廁推開警員　網媒女記者抗拒警員罪成　下月判刑

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜，在公廁拍攝警員和被捕人士。當警員截查她時，女記者涉推開警員並掙扎，嘗試逃走，最終被支援的男警噴胡椒噴霧，才被制服。女記者被控一項抗拒在正當執行職務的警員，今（16日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。主任裁判官考慮到被告患有躁鬱症，原判處她監禁4星期，緩刑24個月。判決後約兩個小時再開庭，主任裁判官表示發現判刑出錯，相關控罪不能以緩刑方式處理，她致歉及稱「我必須覆核我自己」。她待索取報告後於下月再判刑，期間被告准保釋外出。

被告何家欣（27歲）被指於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園女廁內，抗拒4名在正當執行職務的警員，分別是女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊。

被告何家欣(圖中)今被裁定抗拒正當執行職務警員罪成。(陳家怡攝)

案情指，有網民於於去年發起「母親節行街」活動。於同年5月10日晚上，旺角有人群聚集，警方凌晨約1時拘捕23男2女，女警押解該2名女子到花園街女廁如廁後，見到被告在現場拍攝廁格，她誤會被告是男子問及「先生，呢到係女廁，你係到做咩？」，但被告沒有回覆。女警截查被告時被她推開，3名男警遂到場增援，其中一名警長曾向被告使用胡椒噴霧。

主任裁判官嚴舜儀接納女警供稱，她當時以為被告想在公廁偷拍，並不知其記者身份。

案件編號：KCCC2829/2020

網媒娛賓記者採訪5.10示威、洗衣街女廁被捕　遭控抗拒警務人員罪
網媒女記者採訪期間被捕　被控抗拒警員　否認控罪4月審
男子涉查車牌作虛假陳述被控　官稱與蔡玉玲案無異　拒押後答辯
蔡玉玲案｜為採訪查車牌被裁作虛假陳述罪成 蔡決定提出上訴
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。