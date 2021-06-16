涉於女廁推開警員　網媒女記者抗拒警員罪成　下月判刑

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-16 13:37

網媒「娛賓」一名女記者去年母親節深夜，在公廁拍攝警員和被捕人士。當警員截查她時，女記者涉推開警員並掙扎，嘗試逃走，最終被支援的男警噴胡椒噴霧，才被制服。女記者被控一項抗拒在正當執行職務的警員，今（16日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。主任裁判官考慮到被告患有躁鬱症，原判處她監禁4星期，緩刑24個月。判決後約兩個小時再開庭，主任裁判官表示發現判刑出錯，相關控罪不能以緩刑方式處理，她致歉及稱「我必須覆核我自己」。她待索取報告後於下月再判刑，期間被告准保釋外出。

被告何家欣（27歲）被指於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園女廁內，抗拒4名在正當執行職務的警員，分別是女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊。

被告何家欣(圖中)今被裁定抗拒正當執行職務警員罪成。(陳家怡攝)

案情指，有網民於於去年發起「母親節行街」活動。於同年5月10日晚上，旺角有人群聚集，警方凌晨約1時拘捕23男2女，女警押解該2名女子到花園街女廁如廁後，見到被告在現場拍攝廁格，她誤會被告是男子問及「先生，呢到係女廁，你係到做咩？」，但被告沒有回覆。女警截查被告時被她推開，3名男警遂到場增援，其中一名警長曾向被告使用胡椒噴霧。

主任裁判官嚴舜儀接納女警供稱，她當時以為被告想在公廁偷拍，並不知其記者身份。

案件編號：KCCC2829/2020