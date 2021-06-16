國安法首案被告欲加入兩義助大狀　法官關注利益衝突　辯方棄申請

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-16 17:14

涉騎電單車展示「光復香港時代革命」旗幟的男子唐英傑，被控違反國安法。案件今日（16日）進行預審，辯方欲在法律團隊中加入兩名大狀，而二人均會義務協助被告，惟法庭關注原本的團隊由法援署委聘，而新增的團隊屬私人委聘，法庭對做法提出質疑。辯方稍後放棄申請，法庭並解釋關注的是利益衝突問題。案件將於下周三開審。

本案申請人唐英傑（24歲）被控一項煽動他人分裂國家和一項恐怖活動罪，以及一項屬恐怖活動罪交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件已排期於本月23日審訊，料需時15天。聆訊由三名國安法法官：彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同處理。

辯方原申請加入兩名大狀義務協助被告 其後放棄

案件今日進行預審，辯方法律團隊原本只由資深大律師郭兆銘和大律師劉偉聰代表，而被告是獲法援資助聘請兩名大狀。但辯方今日欲新增兩名大狀，分別為資深大律師祁志和大律師馬亞山，兩人均義務協助被告，而祁志將會在審訊中負責專家證供的部分。

不過，法庭指當中涉及公帑，對於做法有所保留，更質疑義務大狀協助處理的部分，法援署是否不用支付費用？法援署代表亦到庭表示反對做法，擔心若審訊中出現問題，到底哪一方的大狀需要負責？

中大新聞與傳播學院院長李立峯將任辯方專家證人。(資料圖片)

中大新聞與傳播學院院長李立峯將任辯方專家證人

辯方下午決定放棄申請，只繼續透過法援聘用資深大律師郭兆銘和大律師劉偉聰代表。法庭表示樂見問題獲得解決，並解釋法庭關注的是利益衝突問題。

法庭下午處理有關傳召證人等細節，控方暫定將傳召15名證人，亦會挑戰辯方專家中大新聞與傳播學院院長李立峯的資格，質疑其專業範疇與本案議題不相關。

案件編號：HCCC280/2020