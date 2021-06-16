機管局擬引入無人駕駛電動車　建5公里專道接通東涌、機場及大橋

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-16 18:14

政府於去年公布的《施政報告》宣布，機管局將引入無人駕駛運輸系統，除接駁港珠澳大橋至航天城之間「航天走廊」，更會伸延連接到東涌市中心，改善機場島、港珠澳大橋香港口岸及東涌市中心的交通網絡。 機管局最新提交的環評簡介文件，首次批露該條以無人駕駛電動車載客，全長5公里的專道走線以及車站資料。無人車日後從港珠澳大橋口岸人工島出發，除可到機場航天城，亦可沿專道前往機場島東岸，並跨過水道，到達東涌市中心，中間有兩個中途站。 根據文件的地圖資料，未來的東涌中央車站將設計為高架車站，將建於現時東薈城一期對出的達東路附近位置，並靠近東涌港鐵站。相關工程預料最快於2027／2028年度完成。無人駕駛系統未來亦會預留走線，接駁位於大橋口岸人工島的航空學院，並設立學院站。

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機管局正在推進航天走廊項目，為一條連接香港口岸人工島及航天城的橋樑，設行車道路及行人路，不過非機管局的車輛禁止進入。文件指，機管局長遠計劃於航天走廊採用自動駕駛運輸系統，下一步會將路線延伸至東涌。

機管局會在機場島東岸興建專道，供計劃引入的無人駕駛全自動零排放車輛行駛，接駁機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島，以及東涌市中心。

文件透露，擬議的機場東涌專道全長約5公里，當中地面段約長2,750米、陸地高架橋段約810米、海上高架橋段約220米，另有長約1.2公里的支線是將來延伸至航空學院。專道從已規劃的航天走廊，延伸至其南面及東面，南路會沿着機場島東岸，並跨過水道，到達北大嶼山公路的西南面，與東岸機場輔助設施及東涌市中心連接。

至於東路則是為未來延伸部分而設，長約1.2公里，將沿着香港口岸人工島南岸建設，連接位於人工島南面，擬建的航空學院。

無人車專道設3站 東涌市中心站採高架設計

車站方面，無人電動車系統會設東涌中央站、東岸機場輔助設施北站、以及東岸機場輔助設施南站；由於專道將連接航天走廊項目，故專道的自動駕駛運輸系統，又可前往航天城及大橋香港口岸。未來亦會在位於港珠澳大橋人工島的航空學院設站。

機管局又建議，在機場島與香港口岸人工島之間的海域，以及在海天中轉大樓封閉行車橋和航天走廊的南面提供海上設施，包括碼頭及船隻停泊設施。碼頭長約5米，寬16米，即面積達80平方米，暫定有兩個泊位；其他停泊設施，暫定有73個中小型遊樂船隻使用泊位，提供約155米長的浮動波衰減器，陸路會有小商店區。

料2024/25年度動工 對中華白海豚造成短暫滋擾

文件又指出，船隻停泊設施非常靠近北大嶼山海岸公園，以及大小磨刀海岸公園，因此停泊設施將僅用於停泊，不提供清除污水箱及洗手間淤泥的設施，同時亦將禁止清潔、維護及修理船隻，預計不會產生任何污水。不過文件亦指，設施帶來的海上交通，可能對附近的中華白海豚造成短暫滋擾，會將之納入環評中。

文件透露，工程暫定於2024／2025年度展開，並於2027／2028年度完成，但當中連接到航空學院站的支線，只是為將來準備，故未有執行計劃。

區議員倡審視東涌區內交通配套疏導人流

過往有新道路連接東涌時，均會令市中心大擠塞，擠滿觀光客。離島區區議員徐生雄表示，東涌新市鎮本身面積偏細，當市民從全港四方八面前來，再加上旅客，就容易造成擠塞，有東涌居民對計劃感到擔心，但區議會仍未正式討論相關方案。他認為，區內需要有其他交通配套疏導人流，包括善用海路，利用東涌碼頭；陸路亦要研究其他配套。