時代天使｜牙醫稱有醫生跟進安全系數高　港知名度不及美國隱適美

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

主打隱形牙箍的「時代天使」（6699）昨日（16日）正式掛牌上市，股價飆飛成為市場新寵。香港牙醫學會稱，隱形牙箍分兩類，分別在於有無醫生跟進，「時代天使」設有牙醫跟進，安全系數較高，不過在香港知名度不高，較少牙醫使用其產品。

時代天使6月16日在港掛牌上市，首日爆升逾倍。(時代天使網頁圖片)

牙醫偏向採用美國產品

香港牙醫學會會長曾憲紀稱，「時代天使」的隱形牙箍會安排牙醫跟進用家的箍牙情況，安全系數較高，並不會令牙齒壞死；相反部份隱形牙箍產品不設醫生跟進，過程中可能出錯，亦可能無法篩走不適合箍牙的患者，令牙齒壞死及令本有牙周病的病人惡化。

曾憲紀表示，「時代天使」產品在香港不普及，較少牙醫會購入相關品牌，多採用美國的「Invisalign隱適美」，估計昨日掛牌後股價急升，或跟概念股有關，「可能認為係『中國版Invisalign』」。

牙醫學會前會長廖偉明提到，內地監管嚴格，如非得到國家衞生健康委員會認可，「完全唔敢做，因為一禁上嚟可以血本無歸」，情況如螞蟻集團被叫停上市。

廖偉明稱，有病人欠缺醫生監督下用隱形牙箍，導致牙齒壞死。（林若勤攝）

有女子光顧「自助式箍牙」 牙齒壞死都不知

廖偉明又表示，部份隱形牙箍品牌無安排醫生跟進市民情況，稱為「自助式箍牙」，缺乏X光片、醫生監督下容易出錯，「牙腳可能走出嚟，血管斷咗、牙壞死，周圍原本有骨包住，依㗎少咗骨包，牙肉會萎縮得好快」，曾有一名30歲的女士使用「自助式箍牙」後，不自知牙齒已經壞死，直到出現痛楚才求醫，「隱形牙箍平傳統箍牙三分之一，大約只係要一萬至一萬五千元，但係要修補番隻牙嘅錢其實得不償失」，例如杜牙根已經要一萬至兩萬元、重新做牙套又要一萬元，影響其他牙齒又要再花費。