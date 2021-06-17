新冠肺炎．最新｜本港今日零確診　連續10日本地清零

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 黃詠榆 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-17 21:30

本港新冠肺炎疫情回穩，衞生防護中心公布，本港今日「零確診」，亦代表連續10日本地零確診，連續12日無源頭不明個案，變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延。本港累計個案已增至11,882宗。

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【21:30】入境事務處表示，接獲衞生防護中心通知，一名申請人曾於6月4日到訪灣仔入境事務大樓八樓港島人事登記辦事處，期間短暫停留少於15分鐘，其後確診。入境處已在相關辦事處進行徹底清潔和消毒。

【21:10】政府宣布，沙田石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學五年級學生及曾面授該級別學生的指明學校老師，須於6月19日或之前接受檢測。受檢人士若在6月15日至6月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

【20:10】衞生署公布，一名44歲的男子6月2日由內地來港，由於他已完成疫苗接種，僅需在家檢疫7天，但他仍然違反檢疫令，在突擊檢查中被發現他脫下手環及離開其檢疫地點。他今天（17日）於東區裁判法院被判處監禁7日。

44歲已打針男子內地來港 違反檢疫令外出、脫下手環 判囚7日

政府早前要求，食肆持牌人須於4月30日或之前，在食環署網頁登記其處所座位間的換氣量可達每小時至少六次。（資料圖片／羅君豪攝）

【19:10】政府早前要求食肆要在4月底前，把鮮風輸送量提升至每小時換氣至少6次。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，至今有1.3萬間食肆已達到相關要求，另有約近4,000間食肆正申請延期，即有9成食肆已完成或即將完成相關要求。不過，他稱仍有1,000至2,000間食肆仍未達到要求，故食環署將會去信「提醒」。

食肆堂換氣量須達每小時至少6次 累計1.3萬間已符合要求

【19:00】澳門政府今天（17日）召開記者會，指如果香港連續14天沒有本地個案，就有條件進行下一步的詳細磋商。有澳門傳媒引述當地官員稱，可考慮的方案包括雙方已接種疫苗人士可縮短隔離檢疫天數，或者豁免隔離檢疫等。



另一方面，彭博新聞引述不具名的消息指，港府將會再次准許已完成接種疫苗的入境者縮短檢疫期，屆時由大多數地方來港的人士，只要抗體呈陽性，便可縮短檢疫期至7天。惟計劃落實時間仍未決定。

澳門政府：港連續14天無本地個案可研通關 研已打針者免隔離檢疫

（資料圖片）

【17:30】衞生防護中心公布，今天（17日）無確診個案，亦即已連續12天無本地源頭不明個案，也是七日內第三度「零確診」。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，患有alpha變種病毒(即源於英國變種)的少女一發病後，自己便去做檢測，或因此而無造成社區傳播，若未來一周都無新個案，風險亦應已解除，屆時政府有條件放寬社交距離措施，其至與內地、澳門商討通關措施。他又認為，部分只准許已打針人士進入的場所，也有條件接待未打針的客人。

七日內第三次零確診 專家：一周內如無新個案可商討通關

【14:15】衞生防護中心公布，本港今日「零確診」，沒有本地或輸入個案。

【14:09】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會，是連續12日無源頭不明個案。

保障基金首賠45萬 沒公布涉哪種疫苗 林志釉：資訊有限難增信心

【09:48】本港疫苗保障基金首次作出賠償，三人因為面癱及速發嚴重過敏反應等，各人合共獲賠45萬元。有病人組織批評，政府未有公布個案的年齡、性別、接種疫苗款式及嚴重程度，會影響市民打針與否的判斷，當局若要提升市民信心，理應發放更多資訊，亦是公眾知情權。

▼6月16日強制檢測處所名單▼

▼6月16日居華富邨青年疑復陽▼

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▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

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▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

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昨日總覽：新冠肺炎・6.16｜疫苗保障基金首批賠償 抵澳門華富邨青年疑復陽

今增1宗確診海員輸入已離港 將藍隧道群組患者復陽抵澳門揭發

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