新冠肺炎．最新｜本港今無源頭不明及輸入個案　本地連續12天清零

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 黃詠榆 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-17 14:15

本港新冠肺炎疫情連續8日本地零確診，連續11日無源頭不明個案，變種病毒傳播鏈未見進一步蔓延。昨日新增一宗由斯里蘭卡輸入個案，累計增至11,882宗，昨初步確診少於5宗。

打疫苗抽豪宅凱滙正接受報名，總商會將於7月至9月期間舉行幸運抽獎，合共送出總值超過3,000萬元的獎品，已接種兩劑疫苗的香港居民可參加，總商會今日（17日）下午公布詳情。

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

▼打疫苗抽豪宅凱滙10件事▼

+ 4 + 4 + 4

【14:09】據了解，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會，是連續12日無源頭不明個案。

保障基金首賠45萬 沒公布涉哪種疫苗 林志釉：資訊有限難增信心

【09:48】本港疫苗保障基金首次作出賠償，三人因為面癱及速發嚴重過敏反應等，各人合共獲賠45萬元。有病人組織批評，政府未有公布個案的年齡、性別、接種疫苗款式及嚴重程度，會影響市民打針與否的判斷，當局若要提升市民信心，理應發放更多資訊，亦是公眾知情權。

▼6月16日強制檢測處所名單▼

▼6月16日居華富邨青年疑復陽▼

+ 8 + 8 + 8

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 7 + 7 + 7

▼抽獎登記三步曲一覽▼

▼6.14端午節，屯門舊咖啡灣泳灘游龍舟水情況▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：新冠肺炎・6.16｜疫苗保障基金首批賠償 抵澳門華富邨青年疑復陽

今增1宗確診海員輸入已離港 將藍隧道群組患者復陽抵澳門揭發

強制檢測大廈｜華富邨兩座樓等13處上榜 屯門德榮工廈全幢檢

新冠疫苗｜3人打針後面癱、嚴重過敏共賠45萬 正審理2宗死亡個案

新冠疫苗｜接種首劑人數突破180萬 8人周二打針後副作用入院

康復者籲打針：插喉生不如死 廚師患者一度失味覺 遭家人厭棄

新冠疫苗｜醫生：外國青年心肌炎個案病徵溫和 打針休息數天便可

中大9月恢復面授 呼籲師生打新冠疫苗 設線上教學支援海外學生

新冠疫苗｜工聯會指兩成青年會員不考慮打針 促政府加強宣傳

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

染變種病毒家庭鱷魚肉包裝受污染機會較大 商戶可復售

染疫少女家中急凍鱷魚肉包裝存病毒 防生署再抽驗90樣本均呈陰性

「樓上」承認驗出包裝帶病毒鱷魚排骨為其產品 接受顧客退貨

新冠肺炎｜疫情期間跨境客運近停擺 今年首季跨境巴僅載2.8萬客

「樓上」天水圍店未見退鱷魚肉 顧客：食咗喇喎 有人獲悉即停購

本港累計17隻貓狗曾染疫 近400隻動物曾檢疫 包括刺蝟、毛絲鼠