現金津貼．直播｜向輪候公屋逾3年住戶派津貼　將向9萬人寄申請表

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-17 15:26

本港基層住屋問題嚴重，公屋輪候時間平均為5.8年。政府在2020年《施政報告》提出，提供為期3年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼。 房屋署署長王天予強調，有關現金津貼並非租金津貼，未有限制申請者的津貼用途。當局會於今月下旬向9萬名合資格申請者寄出申請表，申請人只需填妥表格後交回即可。為防止濫用，當局會向申請者作出抽查。 房署又指，申請表不可轉讓，否則作廢。單身人士可獲1300元，合資格6人家庭則可領最高的金額3,900元。

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政府公布推出現金津貼計劃，即向已輪候公屋逾3年的市民發放津貼。計劃不接受已居於公屋的居民，至於如何計算「輪候3年」，會由提交公屋申請「相應登記日期」起計算，即列於房屋向申請者發出的通知信作準。政府預計，6月底會發出9萬份申請表，即預計有9萬名正輪候公屋逾3年的人合資格。會在每月月底透過銀行轉賬發放津貼。

申請資格需要為一般公屋申請住戶，即二人或以上的申請住戶，或「高齡單身人士」優先配屋計劃的申請者。他們需要已輪候公屋超過三年，仍未獲首次公屋編配，以公屋申請者的「相應登記日期」作準，並沒有領取綜援。申請者需要居於香港，但非居於公營房屋，包括房委會或房協的出租單位租戶或認可住客，或居於中轉房屋的人士。

至於獲發現金津貼金額水平，會按家庭成員數目而定，最多6人家庭每月可獲3900多元。

試行計劃推行至2024年年中

計劃為期三年至2024年年中，房委會將於每月月底相在翌月輪候公屋超過三年而未獲編配的申請住戶寄出通知書及申領表，部分住戶只會收到通知書而沒有申領表，如日後狀況改變符合申領資格，房屋署會主動寄出申領表。

申領表印有住戶資料，不可轉讓，申請者需要連同銀行帳戶存摺面或月結單副本交回。房屋署會以短訊確認收到申領表，完成審核後會寄出申領結果通知書，完成申領後會按月以銀行轉帳形式收取。

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