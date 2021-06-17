現金津貼｜總覽申請資格須知　14天內無法補交文件即被DQ

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-17 19:55

政府將提供為期3年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼，並視乎家庭合資格人數而定，金額介乎1,300至3,900元不等。 合資格申請者將最快在6月底收到通知書及申領表。不過，當中有不少注意事項，若未能符合條件，或會有機會被視為放棄申請。《香港01》為大家整合了各種申請細節，以慎防申請者「踩地雷」。

我可申請嗎？

申請人士必須是一般公屋申請住戶，即二人或以上的申請住戶，或者長者一人申請者。值得留意是，非長者單身人士不能申請計劃。

除了須符合上述資格外，申請者亦要已輪候公屋超過三年，並仍未獲首次編配，而且沒有領取綜援。被問及輪候公屋滿三年的人士會否有其他計劃受惠，政府亦表明：「暫時無。」

如何領取表格？

房屋署會於每月月底，向在翌月輪候公屋超過3年、未獲首次配屋的一般公屋申請戶寄出通知書，可能同時符合其他申領資格的住戶，亦會收到申領表及《申領須知》。而此項申領無需費用。

如何填表？

只須填寫身份證號碼、銀行賬戶等資料，並要簽署確認聲明內容，包括申報是否仍然合適公屋的入息及資產限額。而所有年滿18歲或以上的家庭成員，都需要簽署確認聲明。

另外，由於申請表已預先列印公屋申請者的編號、家庭成員姓名等，故申請表不能轉讓，否則作廢。而申請人須請用黑色或藍色原子筆以正楷填寫申領表。如有刪改，須在刪改處加簽，不能使用任何塗改物料（如塗改液及改錯帶）塗改。

▼填寫申領表樣本 ▼

需要其他資料嗎？

除了填表外，申請者亦要交上銀行帳戶存摺頁面，或月結單副本，但毋須提供租約或租金收據。

交表方式

- 可郵遞到「荃灣郵政局郵政信箱209號房屋署現金津貼辦事處」

- 辦公時間投放申請表到投遞箱，包括葵涌葵安道1號5樓房屋署現金津貼辦事處，或九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心。

不過，政府不接受以電子郵件或傳真方式遞交申領表。若選擇郵遞方式，辦事處不接收郵資不足的信件。

如何確定已交表？

房屋署收表後，會在約一個月內，會發出手機確認通知短訊。完成審核後，亦會向申請者發出「申領結果通知書」，成功申領的住戶會按月獲得津貼。

若要補交文件，便必須在14天內完成，否則視為放棄申領。申領者必須按「申領跟進/資料或文件補交通知書」所述的時間內，辦妥該通知書列明須跟進的事項或依期出席會面，否則會視為放棄申請。

最快何時派錢？

政府會在每個月月底轉帳至申請者的銀行戶口，最快7月底可領取津貼。若有特殊情況，亦可每月親身到辦事處簽收現金支票。

處理時間

政府預計開放申請開初，需要約一至三個月處理。

不過，當提交申請表後，政府未能在該月份發放津貼，首次獲發津貼時會補回相關金額。換言之，若申請者早在7月已交表，但政府在8月才能處理申請，8月底發放津貼時，會一併獲得7月及8月金額。

我可覆核嗎？

可以，但申領者必須在「申領結果通知書」、「調整現金津貼金額通知書」或「終止發放現金津貼通知書」發出日期起計一個月內，填妥「覆核申領資格表格」，並連同相關理據的證明文件遞交/郵寄至辦事處。逾期將不予考慮。

計劃直至何時？

將試行三年，直至2024年中，之後會再檢討。