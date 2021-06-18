消息：馮程淑儀全球招聘擊敗對手「坐正」西九CEO　料於下午公布

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-18 12:30

林鄭月娥愛將、前政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，去年12月借調至西九文化區管理局，署任行政總裁一職，接替提早辭職的栢志高（Duncan Warren Pescod），署理任期於本月初屆滿。 西九管理局今日(18日)召開董事局會議，料會宣布高層人事任命，經全球招聘及遴選後，將會委任馮程淑儀為新任行政總裁。據了解，馮程淑儀已向政府請辭，倘按首長級「冷河期」程序計算，馮程淑儀很大機會於12月初「回歸」西九，並可望趕及主持M+博物館開幕，但「坐正」日期或再有調整。 公務員事務局回覆《香港01》查詢時則指，馮程淑儀已按既定機制通知當局，於6月8日停止政府職務，正展開退休前休假。發言人又指，首長級公務員離職後如欲從事外間工作，需按照既定機制向公務員事務局提交申請。

馮程淑儀於去年12月空降西九，擔任署理行政總裁。（資料圖片 / 李澤彤攝）

馮程淑儀本月7日完成為期半年的署任職務，同日向西九內部發信「告別」，當時行政總裁一職仍然未公布繼任人選，但信件主題早有「玄機」，以「Au Revoir」（法文意思為「再會」）為題，語帶雙關。西九管理局早在多個月前已刊登行政總裁招聘廣告，當中列明應徵者需具備最少15年以上、戰略發展、財務規劃等的高級管理資歷，擁藝術背景和文化環境工作經驗者優先，並需具備國際視野，包括了解「香港和亞洲環境的動態、政治和挑戰。」

據悉，馮程淑儀經「實戰」後，已向管理局表達申請意願；官場則流傳，馮程淑儀本身熟悉西九事務，是「眾望所歸、接任行政總裁的理想人選」。

據了解，馮程淑儀已於本月初向政府請辭，根據其職級計算，「冷河期」為3年，但可向公務員事務局申請豁免，縮短至最快半年後可擔任外間工作。適逢西九重頭戲之一的M+博物館將於今年12月開幕，相信馮程淑儀屆時已履新，可趕及主持剪綵及迎接一系列的開幕節目。

M+將於今年年底開幕，籌備工作如火如荼。(資料圖片)

▼M+博物館將於今年內開幕▼

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公務員事務局證馮程淑儀正展開退休前休假

馮程淑儀離開政府前，原任政策創新與統籌辦事處總監，是最高級的D8政務官。她曾出任康文署署長，於14至18年期間則擔任民政事務局常任秘書長，期間與西九文化區「頗有淵源」，曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，處理西九突然決定興建故宮博物館、踢走大劇院一事，包括擔任「五人核心小組」其中一員，以保密原則方式研究及策劃香港故宮博物館的籌組事宜。

公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，馮程淑儀已按既定機制通知當局，於6月8日停止政府職務，正展開退休前休假。發言人又指，首長級公務員離職後如欲從事外間工作，需按照既定機制向公務員事務局提交申請。