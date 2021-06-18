元朗721白衣人襲擊案　首被告王志榮脫罪　3名被告被取消擔保

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-18 14:09

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，6男疑曾參與當晚事件被控暴動等罪。控方指事前有人號召要保衛元朗家園，當晚有不少白衣人在元朗聚集，其中4名被告被指在元朗站進行襲擊及指罵，兩名被告則涉在附近的英龍圍向黑衣人施襲，有被告辯稱是自衛，亦有人爭議身份問題。法官葉佐文今日（18日）就案件作裁決，但由於判辭頗長，他讀了一個上午仍未完成，葉官在放午飯前，先「預告」首被告王志榮將無罪釋放，但3名其判辭已提及的被告，則被撤銷擔保，綽號「飛天南」的第六被告吳偉南，則因法官仍未讀至其有關部份，故吳仍可保釋外出午膳。葉官下午會繼續裁決。

三被告午飯前被撤保釋

6名被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。除首被告王志榮脫罪後，法官亦取消了黃英傑、鄧懷琛及鄧英斌的保釋。

案件另涉兩名被告：林觀良（48歲，二手車銷售）、及林啟明（43歲，汽車銷售經理），兩人在開審前已承認暴動罪名。他倆原亦被控傷人罪，獲控方不予起訴。

首被告王志榮，裁定王暴動罪不成立。(盧翊銘攝)

官認為片中人並首被告非王志榮

法官葉佐文認為，指控首被告的片段清𥇦度足夠，但認為片中人不是首被告，但控方指稱的首被告所穿的波鞋，的確在首被告家中被搜出，認為他替片中被指稱為首被告的人士保留波鞋，自招嫌疑。但法官已預告王將被判罪名不成立。

獲無罪釋放的首被告離庭時未發一言，被記者問及法官指他自招嫌疑、對裁決的看法、心情等，他均未有回應。他的代表大狀關唐利則指，結果算在預期之中，又稱處理本案也有壓力，因為案件備受關注，而他準備案件時亦要看查大量文件等。被問到會否覺得控方舉證粗疏，他表示不予置評。對於結果是否還社會一個真相，他同樣表示不予置評，又稱「法律係好奇怪」。

法庭中午休庭時，只餘下兩名被告能外出午膳。(詳看下圖)

次被告黃英傑曾向黑衣人擲物

至於次被告黃英傑而言，葉官指時任立法會議員林卓廷當時在安慰閘內市民，表示已報警，警方即將到場，並扯回想行近閘機的市民，但次被告卻指責林「搞事」，直指指控毫無道理。葉官稱，黃英傑只罵向他挑釁及擲物黑衣人，與白衣人站在一起，但未有指責用藤條打人的人士，認為其行為鼓勵了白衣人襲擊黑衣人。法官雖未正式宣判其裁決，但在午飯前已撤消黃的保釋。

第七被告鄧英斌若保衛村子應留村口

至於第7被告鄧英斌，葉官指雖然他是元朗八鄉村村長，攜木棍也不一定要傷人，但若果他只是想保衛村子，他應該在村口站崗，不需要勞師動眾前往元朗站。再者，他持棍到元朗站大堂及月台，明顯讓人知道其意圖為用棍打人，有鼓勵作用，看在白衣人眼內，即他鼓勵白衣人打黑衣人。法官午飯前亦取消了鄧英斌的擔保。

綽號「飛天南」的第六被告吳偉南，仍獲准保釋外出午膳。(盧翊銘攝)

第八被告蔡立基哨牙獨特

就第8被告蔡立基而言，葉官認為片中的蔡有「哨牙」，十分獨特，露出牙齒時兇神惡煞，而該人身穿的上衣也很特別，比對蔡在庭上示範的動作後，肯定片中人就是蔡立基，而他明顯與其他白衣人有共同目的，參與暴動。蔡在審訊期間一直還押。

法官午飯前正讀有關第5被告鄧懷琛，及第6被告吳偉南相關的案情，但午飯前他只撤銷鄧懷琛的保釋，吳偉南則繼續可擔保。

八名被告所涉控罪。(詳看下圖)

證人准匿名 無警員作證

法官葉佐文在案件開審前，曾批評控方在開案陳詞曾提及元朗曾有反修例放映會等事情，曾發生爭議，案件開審第4天才開始傳召證人，案中傳召16名市民作證，全部准以英文字母作代號，亦獲准使用特別通道出入法庭，及在屏風後作供，此外，本案未有傳召任何警員作證。

事前有人曾號召保衛元朗家園

控方案情指，2019年7月16日，即案發前5天，因有反修例示威者在元朗舉行放映會，不同政見人士曾發生過衝突，之後便有人在網上號召於21日晚在元朗聚集，以保衛元朗家園。

兩被告涉向黑衣人擲物

當晚不少白衣人在元朗聚集，首被告王志榮在元朗站付費區曾以垃圾桶蓋襲擊黑衣人，又投擲物品。第八被告蔡立基則向黑衣人投擲物品，亦在往月台的樓梯上以籐條狀物品和徒手打一名男子。

12圖看清當晚事發經過。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

兩被告涉襲擊車廂上乘客

第二被告黃英傑和第七被告鄧英斌，則與其他白衣人一起，黃曾指罵黑衣人，鄧則手持一支黑色長枝條。此外，當白衣人在車廂內襲擊黑衣人和乘客時，首被告王志榮手持籐條，並咒罵車廂內的乘客。

兩被告涉英龍圍襲擊黑衣人

事件擾攘至凌晨12時許，約有30名白衣人在英龍圍外與一些黑衣人發生爭執，並演變成暴力衝突。第5被告鄧懷琛，和第6被告吳偉南身處白衣人的人群中，兩人分別以長枝條和木棍襲擊黑衣人。吳突然暈倒在地，有人替他施救，他之後被送往屯門醫院。

文憑試考生受襲後患創傷後壓力症

控方共傳召16名證人，一名酒樓職員曾向警方提供兩段閉路電視片段，另外15人則為當晚的目擊證人，多名證人供稱遭白衣人用藤條、木棍毆打，有的被打至眼鏡飛脫，傷勢不輕，有人頭破血流、亦有人要縫針，一名應屆文憑試考生更因事件患上創傷後壓力症，無法集中溫習。有證人供稱曾見警員到場，但警員為倒地女士召救護車後，便離開元朗站。亦有證人稱曾致電999，但無人接聽。

第六被告吳偉南自辯的主要內容。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

案中只有綽號「發天南」的吳偉南曾出庭自辯，他稱當天獲村民告知有人到村拆祠堂，他擔心財被損壞及村民受到傷害，遂到群眾聚集地方，又稱他當日碰巧也穿上白衣。吳稱他在混亂中被硬物擊中鼻和面，並有流血，才搶去身旁一名人士的木棍自衛。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020