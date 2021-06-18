新冠肺炎．最新｜今僅增3宗輸入個案　連續11日本地零確診

撰文：王潔恩張嘉敏鄭翠碧李恩慈梁煥敏黃金棋鄭秋玲胡家欣鄧穎琳陳淑霞黃詠榆歐陽德浩林穎嫺
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本港今日（18日）再次本地「零確診」，連續11日本地無確診個案，僅新增3宗輸入個案，而早前確診alpha變種病毒(即源於英國變種)的三母女，至今未有發現引發本地傳播鏈。本港現時累計個案有11,885宗。
澳門政府表明，只要本港連續14日零確診，願與港府研究通關措施，包括已接種疫苗者可免檢疫。
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今增3輸入個案 2人帶變種病毒 染變種病毒少女飼養龍貓正檢疫
【14:37】本港今日僅新增3宗輸入個案，連續11日本地零確診。
本港新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心表示，今日（18日）新增3宗輸入個案，是連續第12日無本地確診。患者分別來自塞浦路斯和印尼，其中兩人帶有變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。
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