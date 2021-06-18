新冠肺炎．最新｜今僅增3宗輸入個案　連續11日本地零確診

社會新聞
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本港今日（18日）再次本地「零確診」，連續11日本地無確診個案，僅新增3宗輸入個案，而早前確診alpha變種病毒(即源於英國變種)的三母女，至今未有發現引發本地傳播鏈。本港現時累計個案有11,885宗。

澳門政府表明，只要本港連續14日零確診，願與港府研究通關措施，包括已接種疫苗者可免檢疫。

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今增3輸入個案　2人帶變種病毒　染變種病毒少女飼養龍貓正檢疫

【14:37】本港今日僅新增3宗輸入個案，連續11日本地零確診。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心表示，今日（18日）新增3宗輸入個案，是連續第12日無本地確診。患者分別來自塞浦路斯和印尼，其中兩人帶有變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。

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