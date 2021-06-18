新冠肺炎・最新｜醫管局：打完兩針疫苗14日後　探病可豁免檢測

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 20:55

本港今日（18日）再次本地「零確診」，連續11日本地無確診個案，僅新增3宗輸入個案，而早前確診alpha變種病毒(即源於英國變種)的三母女，至今未有發現引發本地傳播鏈。本港現時累計個案有11,885宗。 澳門政府表明，只要本港連續14日零確診，願與港府研究通關措施，包括已接種疫苗者可免檢疫。

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【20:40】醫院管理局發言人宣布，由下周一（六月二十一日）開始，已完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗不少於14天的探訪人士及日間醫療服務病人，在提供有效疫苗接種紀錄後，可獲豁免定期或預先進行病毒檢測。

醫管局發言人說：「由於世界各地的現實數據均顯示2019冠狀病毒病疫苗具有效率，加上其他預防感染控制措施的配合，已完成接種疫苗人士做成院內傳播風險甚低。」無論是恩恤或緊急探訪，或非急症醫院的特別探訪安排，如果探訪者已完成接種兩劑疫苗超過14天，有關探訪者可以豁免病毒檢測。

「目前為減少院內病人及員工受感染的風險，一次性的探訪人士須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，假如定期探訪，則可每星期進行檢測。另外，恩恤或緊急探訪者亦可選擇在探訪前24小時內進行抗原快速測試，或在探訪後即時進行抗原快速測試。」

有關豁免安排亦適用於所有使用日間醫療服務並已完成接種兩劑疫苗的病人，包括血液透析中心及老人日間醫院等。發言人重申所有進入公立醫院的訪客必須繼續嚴格執行各項感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫，以及填寫健康申報表。如果使用日間醫療服務，亦要配合不得進食的安排。

【18:30】消息指，社會福利署最快下周五（6月25日）取消安老殘疾院舍員工強制檢測津貼，並考慮將強制檢測期由14日縮短至10日。換言之，若不接種疫苗，每個員工每月檢測費用為720元。

政府鼓勵接種疫苗，消息指，8月底前完成接種兩劑疫苗的員工，會發放800元特別津貼。

家屬方面，如家屬與院友已完成接種疫苗，毋須再預先檢測，鼓勵長者與家人接種疫苗。

今增3輸入個案 2人帶變種病毒 染變種病毒少女飼養龍貓正檢疫

【14:37】本港今日僅新增3宗輸入個案，連續11日本地零確診。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心表示，今日（18日）新增3宗輸入個案，是連續第12日無本地確診。患者分別來自塞浦路斯和印尼，其中兩人帶有變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。

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