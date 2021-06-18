最新疫情｜消息：取消院舍員工免費檢測　不打疫苗每十日驗一次

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 18:41

本港今日（18日）再次本地「零確診」，連續11日本地無確診個案，僅新增3宗輸入個案，而早前確診alpha變種病毒(即源於英國變種)的三母女，至今未有發現引發本地傳播鏈。本港現時累計個案有11,885宗。 澳門政府表明，只要本港連續14日零確診，願與港府研究通關措施，包括已接種疫苗者可免檢疫。

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【18:30】消息指，社會福利署最快下周五（6月25日）取消安老殘疾院舍員工強制檢測津貼，並考慮將強制檢測期由14日縮短至10日。換言之，若不接種疫苗，每個員工每月檢測費用為720元。

政府鼓勵接種疫苗，消息指，8月底前完成接種兩劑疫苗的員工，會發放800元特別津貼。

家屬方面，如家屬與院友已完成接種疫苗，毋須再預先檢測，鼓勵長者與家人接種疫苗。

今增3輸入個案 2人帶變種病毒 染變種病毒少女飼養龍貓正檢疫

【14:37】本港今日僅新增3宗輸入個案，連續11日本地零確診。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心表示，今日（18日）新增3宗輸入個案，是連續第12日無本地確診。患者分別來自塞浦路斯和印尼，其中兩人帶有變種病毒株。另外，今日有少於5宗初步確診個案。

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