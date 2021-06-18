基層團體調查：85%受訪者疫情曾失業或就業不足　家庭衝突增

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 11:01

疫情襲港近一年半，本港經濟受重創，失業率一度升至破紀錄新高，縱使近月失業情況漸趨緩和，但仍較疫情前大為嚴重。 關注綜援低收入聯盟今（18日）發表調查報告，發現疫情下，近85%受訪者曾失去飯碗或就業不足，一成人收入更下跌3,000至7,000元，令基層生活百上加斤。惟家庭負擔增加的同時，家庭內所面對的問題及衝突亦相應增加，影響家庭氣氛。

關注綜援低收入聯盟發表調查報告，發現疫情下近85%受訪者曾失去飯碗或就業不足。（林穎嫺攝）

關注綜援低收入聯盟在5月24日至6月7日，就失業或就業不足對家庭關係影響，以網上或電話訪問形式，向205名受訪者調查。結果顯示，84.8%受訪者曾面對失業或就業不足，當中87人曾待業一個月或以上、另有40人的就業不足情況維持了一年或以上。

疫情期間開工不足 月入最多跌四成

就業不足的受訪者中，有26人表示，平均收入減少減1,000至3,000元、22人更大減3,000至7,000元。聯盟以每月家庭總收入的最大比例計算，平均每月收入較疫情前大減16%至40%，反映市民生活艱難，面對失業或就業不足時，亦較難尋找到新工作。

另外，受訪者在疫情期間與家人溝通的時間有所增加，但表示與家人可相處融洽和互相遷就的受訪者比例，卻由疫情前的近40%，下跌至不足25%。關綜聯指，結果顯示市民在經濟環境較差時，生活成本增加，家庭間所面對的問題及衝突亦相應增加，影響家庭氣氛。

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