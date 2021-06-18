消費券・最新｜7.4起登記　陳茂波：會領消費券，加碼請同事食飯

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 19:45

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券。財政司司長陳茂波今日（18日）公布，消費券於7月4日起登記，最快8月1日收錢。Tap&Go、AliPay、WeChat Pay會分兩期發放；八達通分三期發放。香港永久居民、內地新移民、永久居民的收養人可獲發。

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【19:34】陳茂波其後補充，他也會由領消費券，並會加碼費券，如請同事吃飯，也會呼籲同事跟隨。

電子消費券｜7.4起登記 最快8.1發放第一期$2000 八達通分三期

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消費券｜須中央登記 選八達通不需裝App 四大平台登記方法一覽

【16:15】香港01記者向陳茂波提問，會否登記消費券、會否將5000元捐出，陳茂波並無正面回應，只稱鼓勵身邊朋友登記使用。

【16:13】在囚人士可經懲教署特別表格申請，可交予家人使用。

若發現有商戶違規套現，會剔除適用範圍，若合謀欺詐會交予執法機構。

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【16:11】因為技術問題，八達通只會看首兩期是否用於消費券的適用範圍，最後一期的1000元，將不會規限是否用於消費券適用範圍，可用於交水電煤等。

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【15:40】陳茂波指，消費券只派給香港永久居民，中國內地來港的新移民，以及香港永久居民的收養人簽證，原因是這些人都是以永久居住在香港為目的。

Tap & Go、AliPay、WeChat Pay分兩期發放；八達通分三期發放，因為有技術原因。

【15:13】陳茂波公布消費券詳情，登記日期為7月4日至8月14日，共布六星期時間登記。方法包括電子及書面登記，鼓勵盡可能以電子方式登記，方便及快捷。

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消費券｜消息︰八達通因技術問題或分3期派發 可搭公共交通工具

【13:15】本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券。隨著派發的日子漸近，現時準備工作已進入最後階段。有消息指，或因八達通技術所限，無法選擇性扣減消費券，相信可用於交通工具上的機會頗高。



消息又指，早前有指消費券分兩期派發，即每期2,500元，屆時市民領取交通貼貼金額後，將會超出八達通的儲值上限的3,000元，因此估計八達通派發方式將與另外3間電子營辦商不同，或改成3期派發。

【11:30】政府早前宣布，共4間電子支付營辦商獲選負責派發，包括支付寶香港(AlipayHK)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong。當時消息指，消費券將分為5期發放，即連續5個月派發1,000元，惟政府後來收回說法，指確實的期數將於稍後公布。

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當時亦有消息人士表示，政府將設立網上登記系統，若市民已於去年使用網上登記派發現金，則可減少填寫個人資料的步驟，只須選取電子支付營運商，以領取消費券，但確定後不能更換。電子支付營運商將以各自的方法，例如SMS一次性密碼、登記帳戶等方式，以確認市民的身份。