理大衝突洩飛虎隊行踪　博物館職員罪成　官斥刻意放料手足囚半年

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-18 18:54

前年理大衝突期間，警方派出飛虎隊成員在歷史博物館內觀察，期間疑被人拍下行蹤照片並上載網上。涉嫌泄密的博物館職員，被控一項阻差辦公罪，案件今（18日）在九龍城法院裁決，裁判官指被告明知警方部署需要保密，也知資料有機會被廣傳，認為他刻意向「手足」通風報信，結果令警方要撤退，並令該次行延遲逾十小時。裁判官又指，當時正值理大事件，被告的行為嚴重阻礙到警方執勤，重判被告入獄6個月，並拒被告保釋等候上訴。

被告陳志華(43歲，無業)被控於2019年11月17日，在尖沙咀香港歷史博物館內，故意阻撓正在執行職務的警員A。

被告當天負責帶飛虎隊員上樓

控方的案情指，案發當日三名警員奉命進入歷史博物館，尋找有利位置觀察理工大學附近的情況。警方當時曾對博物館職員稱「警察做野」，被告當時為博物館職員，負責帶領警員到2樓至3樓梯間和5樓梯間進行觀察。期間，被告被指偷偷拍下警員的行動，連同一段錄音一同放到網上。

被告陳志華被指在博物館內偷拍飛虎隊行踪，並向「手足」泄密，令警方當日行動受嚴重阻礙。(網上圖片)

錄音留言指飛虎隊準備向箭手開槍

錄音內容為提醒示威者有關警方部署，並說：「「手足，小心啊！我喺尖沙咀，而家我喺博物館做嘅，而家有三個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射果啲弓箭手呀！準備準備！小心！小心！」警方其後發現其部署被洩露，於是命令警員撤退，翌日凌晨才重新派遣警員到場，期間延誤多達十數小時。

環境證據證被告必涉偷拍事件

裁判官鄭念慈稱，案發時被偷拍的飛虎隊警員明顯正在執勤，他亦認出被告，指案發當時只有被告和他二人在現場，被告的上司亦認出錄影中的人聲屬於被告，故可以肯定被告有參與偷拍警員一事。

憂警員安全受威脅即時撤退

鄭官又指，雖然被告有可能誤會了飛虎隊員意圖槍擊理大內的弓箭手，但當時飛虎隊員曾問被告外人能否從窗外看到他，可見被告明知道警方當日的行動需要保密，但他依舊泄漏了警方的行蹤，導致警方因擔心警員安危而被迫下令撤退，已經增加了警方在執勤時的困難。

認為被告刻意向手足報料

鄭官再稱，雖然沒有證據證明被告親自將相片放上網，但不論被告是否只是希望將錄音和相片傳予親友，現今科技發達，被告上傳檔案之時，必然明白其內容很有可能最終會被廣傳至網絡上，故肯定他是刻意向「手足」通風報信，令在理工大學附近聚集的人士有所提防甚至阻礙警方執勤。

2019年11月理大衝突期間，理大外圍交通嚴重受阻。(詳看下圖)

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辯方指警方保密功夫不足

鄭官又指，辯方試圖警方被迫撤退歸咎於其保密功夫不足，又指當日警員乘警方裝甲車到博物館現場，網上亦早有傳言指博物館內有警員，但鄭官認為當日網上的消息十分空洞，不同於被告的消息有相片為證，又指當日警方的裝甲車是倒後進入博物館，無人看到飛虎隊員下車，故不同意警方的保密功夫不足。

質疑剝奪公眾知情權

辯方亦曾挑戰有關控罪的合憲性，指控罪過分的限制市民在網上發言的基本權利，控罪可能引致寒蟬效應，剝奪公眾知情權；鄭官反駁稱，當不同權利出現對立時，法庭需要作出平衡，本案控罪只針對刻意和嚴重阻礙警方執勤的行為，加上被告只是一名博物館員工，既非媒體亦非正在報道新聞，其向「手足」通風報信的行為，已遠超憲法中保護市民表達自由的合理界線，故拒絕接納辯方陳詞，並裁定他罪名成立。

被告事後遭博物館解僱並破產

辯方求情時指，被告只有中一學歷，前年已經宣布破產，但依舊有積極尋找工作，是家中的經濟枝柱；本案令被告飽受精神困擾，案發後他也被博物館解僱，求法庭輕判。鄭官質疑被告早已破產根本不可能在經濟上支持家庭，加上他拒絕認罪可見悔意欠奉。

官指當時無事比平熄理大事件更重要

鄭官續指，判刑時需要考慮被阻礙警員的任務；鄭官明言，當日警員負責處理的是理大事件，並說：「大家都知發生咩事，入面成個軍火庫咁。」當時有多人聚集，令附近多處道路被阻，公眾秩序大受影響，直言：「有咩比呢件事更加嚴重。」考慮到被告的行為阻礙到警方處理理大事件，重判入獄6個月。

案件編號：KCCC1122/2020