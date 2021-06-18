消費券．最新｜八達通登記最高賞118元　AlipayHK推10億元優惠

撰文： 倪清江 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-19 14:20

【電子消費券/消費券/八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK/Tap & Go】政府今日（18日）公布電子消費券申請安排，焦點落在透過八達通申領。使用八達通人士必須在七個月內在合資格商戶消費4,000元，才可獲得第三期的1,000元，消息人士表示，政府不會限制最後一期1,000元的使用，即不限商戶及時間，除了可用於繳水電費等外，原來也可藉退回八達通卡「套現」。 八達通行政總裁李俊明及營業及市務總監李玉兒將於今日（19日）公布，以八達通領取消費券的額外獎賞詳情。李玉兒指，首200萬名登記以八達通領取消費券的用戶，可即時獲增值18元，而在8、9月每月消費達1,000元，每月亦可額外獲50元增值。八達通亦與港鐵及新鴻基地產商場合作推優惠，同時會與商戶合作推出價值3,000元的額外優惠。她強調，加碼優惠總值逾1億元。

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八達通為領取消費券用戶「加碼」優惠

八達通行政總裁李俊明表示，八達通用戶只需在政府網站登記後，不需註冊開戶便可領取電子消費券。用法與一般消費模式相同，相信長者及未慣用手機支付的消費者都「易用易使」。他又指，八達通會與商戶合作，除5,000元消費券，另與商戶合作送上價值3,000元的優惠。

李玉兒表示，在八達通領取電子消費券後，等同「增值」可當作儲值額，不同商戶已配置系統方便用戶「嘟卡」消費，今次計劃亦可用於日常交通，亦可照領交通費補貼。她續指，為鼓勵全城消費，八達通額外為用戶提供逾億元優惠。

消費券｜八達通推搶客 首200萬登記使用市民 最多獲118元增值額

8、9月每月消費滿1,000元 各月可分別獲50元增值額

若用戶登記以八達通領取消費券，首200萬名用戶，可即領18元增值額。同時，在今年8、9月，只要以八達通電子消費滿1,000元，各月可分別獲50元增值額。即合共最多可獲118元儲值額獎賞。

八達通亦會與港鐵商場及新鴻基地產旗下商場合作，以八達通為餐飲消費結帳，可享額外折扣，其中港鐵商場食肆為83折。另外，又會與商戶合作推3,000元消費優惠。

李玉兒續指，八達通應用程式內，將可查閱消費券相關紀錄，包括已領取消費券情況、餘額、消費狀況等資料，強調以八達通領取電子消費券購物是「易用，易使」。她又指，八達通不計成本，全力配合政府消費券計劃幫助經濟，以及幫助採用電子支付的中小商戶。

目前八達通有3,000元儲值額限制，若市民領取消費券時接近「到頂」，餘下未能領取的消費券額，可於已用部分儲值額後，再透過八達通應用程式或其他途徑領取未取的部分消費額。

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八達通須消費$4000 始可獲最後$1000

合資格市民可經八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go申領電子消費券，當中八達通受儲值上限3,000元限制，將分三期分發，分別2,000元、2,000元及1,000元，要取得第三期款項，需於獲批後最多七個月內，在合資格的商戶消費4,000元。

消息人士表示，八達通會審查用戶消費是否屬合資格商戶，如有人錯誤用於交水電費等，將不會計算，因此需另外「補水」達標；未達標的用戶，不會獲得第三期款項，當局會有短訊提示卡主消費至4,000元，才可領取最後1,000元。消息人士指電子消費券適用商戶甚多，相信達標不難。

政府初期不接受用消費券乘搭交通工具，但最終改變計劃。消息人士解釋，收到不少人反映要放寬限制，並考慮到交通費用對部分市民是較大開支，故此改為可用來乘車。

對於會否有人作出違操作，消息人士表示，會抽查一些原本較少交易的商戶，如發現違規會停止其接受消費券；若有違法行為將交執法機構跟進。

▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼

退卡可領取第三期款

八達通第三期款項1,000元使用不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，消息人士承認也可藉退回八達通卡「套現」，但認為要這樣做的人不多。至於會否擔心有人「賣卡」套現，消息人士相信可能性不大，也存有風險。消息人士解釋不審查最後一筆費用，其中一個考慮是行政費用，以及八達通系統無法設定限期。

至於一旦遺失八達通卡，可以上網報失，消息人士指根據八達通現有政策，需三小時後才生效，期間如有損失，卡主要自行承擔。

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消費券｜用AlipayHK登記 做齊3件事可獲1萬元獎賞、iPhone12 Pro

AlipayHK為用戶提供5份獎賞 價值最高5,000元

另一可領取消費券的AlipayHK亦公布，由7月4日登記期開始，若用戶成功登記以AlipayHK領取消費券，可於近百間商戶中，揀選最多5份獎賞禮遇，最高總值5,000元。AlipayHK亦與信和及領展旗下商場、街市合作，推出多項優惠，覆蓋餐飲購物休閒娛樂。

AlipayHK又指，於消費券使用期間，登記以AlipayHK收取消費券的用戶，每月消費次數最多的頭10位用戶，將可額外獲贈5,000元獎賞；登記用戶消費亦可獲額外印花，並於年底雙十一購物節享更多優惠。另外，用戶參與活動亦有機會獲得iPhone 12 Pro Max。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，AlipayHK正密鑼緊鼓與商戶洽談合作，短短一個多月已為用戶，張羅總值超過港幣10億元的獎賞。（圖片由AlipayHK提供）

政府登記網站有排隊制度 可用「智方便」程式免等候

申請將於7月4日開始，當局已預留網上申請所需流量，設有排隊制度，建議若不想等候，可使用政府程式「智方便」。消息人士強調，首兩星期內申請，都會在8月1日同時獲得首批款項。

未來政府如再派錢，是否不再如過往派現金。消息人士指出，電子支付發展空間很大，本月新登記商戶數量大增，屬大勢所趨。