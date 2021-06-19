新冠肺炎・最新｜今增一宗英國輸入個案　社區今已14日「清零」

撰文： 鄭翠碧 張嘉敏 李恩慈 梁煥敏 鍾妍 黃金棋 歐陽德浩 鄭秋玲 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-19 14:43

本港昨日（18日）再次本地「零確診」，初步確診少於5宗，即已經連續13日本地無源頭不明個案，若今天亦繼續「保持紀錄」，即會是連續14天無源頭不明病例。 不過，廣東省再現危機，東莞昨晚公布一名30歲女子確診，是本土病例，她在6月17日才發病。澳門已即時公布，所有由東莞市南城街道入境的人士需在指定地點接受14天醫學觀察，但暫時未見香港政府有所回應。 深圳機場航站樓一名餐飲服務員檢測出陽性，而該名人士在1月初及2月初已經接種了兩劑新冠疫苗。

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【12:30】消息指，今天新增一宗輸入個案，本港已連續14天無源頭不明個案。

中大教授陳基湘：疫苗研發生產與港府無關 籲不信政府市民要打針

【10:11】本港疫苗接種率偏低，政府早前公布一系列「谷針」措施，雖然近日本港疫苗接種的數字有上升趨勢，不過整體接種率仍然偏低。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘今日（19日）在香港電台節目《香港家書》表示，根據調查所得，現時港人不願接種疫苗的主因，分別為擔心副作用、對政府缺乏信心、抱持觀望態度。



對於市民的想法，陳基湘逐一反駁指，本港逾300萬劑疫苗接種中，無一因接種致死的個案；而政府提供的兩款疫苗，從研發、生產以至臨床測試，均與政府無關；又指在現時全球疫苗嚴重短缺的情況下，能否採購成功亦是一個疑問。因此他向不願接種的市民反問，「又係咪值得呢？」

孔繁毅指審視逾300宗接種異常個案 90宗疫苗相關 最嚴重涉面癱

【09:40】新冠疫苗接種計劃開展如火如荼，昨日（18日）踏入第113日，再有逾五萬人接種疫苗，當中有35,700人打第一針，為六天新高。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（19日）於商台節台《政經星期六》表示，委員會審視逾300宗接種疫苗後的異常個案，發現約90宗與疫苗有關連。現時有3宗獲批疫苗保障基金共45萬元，涉及嚴重急性過敏、普通過敏及嚴重面癱。

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內地《財新網》報道，深圳機場航站樓一名餐飲服務員檢測出陽性。該名人士在1月初及2月初已經接種了兩劑新冠疫苗，而他在6月1日、7日、9日及15日都接受病毒檢測，均為陰性。6月17日，這名服務員檢測結果異常，經深圳市疾控中心覆檢確認是陽性。

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