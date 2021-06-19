新冠肺炎・最新｜消費券7.4接受申請　社區今或14日「清零」

社會新聞
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本港昨日（18日）再次本地「零確診」，初步確診少於5宗，即已經連續13日本地無源頭不明個案，若今天亦繼續「保持紀錄」，即會是連續14天無源頭不明病例。

不過，廣東省再現危機，東莞昨晚公布一名30歲女子確診，是本土病例，她在6月17日才發病。澳門已即時公布，所有由東莞市南城街道入境的人士需在指定地點接受14天醫學觀察，但暫時未見香港政府有所回應。

深圳機場航站樓一名餐飲服務員檢測出陽性，而該名人士在1月初及2月初已經接種了兩劑新冠疫苗。

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內地《財新網》報道，深圳機場航站樓一名餐飲服務員檢測出陽性。該名人士在1月初及2月初已經接種了兩劑新冠疫苗，而他在6月1日、7日、9日及15日都接受病毒檢測，均為陰性。6月17日，這名服務員檢測結果異常，經深圳市疾控中心覆檢確認是陽性。

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