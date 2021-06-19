壹傳媒案．最新｜張劍虹羅偉光提堂　辯方欲申保釋控方表明反對

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-19 11:40

警方國安處前日搜查《蘋果日報》大樓，並拘捕5名壹傳媒及蘋果高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果》總編輯羅偉光涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，案件今早（19日）於西九龍裁判法院提堂。辯方律師欲為被告申請保釋，但指控方將會反對，法官將案稍作押後，於早上11時許再度開庭，現仍在處理。

蘋果日報印刷及相關公司亦被控

被告張劍虹（59歲）、羅偉光（47歲）及該三間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或者中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

辯方透露欲申請保釋

辯方大律師陳政龍庭上表示，今早才收到大疊文件，欲為被告申請保釋，得知控方會反對，提出押後以索取指示，蘇官遂宣布休庭一小時。張劍虹向公眾席舉臂示意，休庭時旁聽人士道「撐住啊」。

張劍虹及羅偉光提堂日法院外情況。(詳看下圖)

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陳沛敏等今早有到庭旁聽

國安處日前拘捕5名壹傳媒及蘋果高層，除了張劍虹、羅偉光外，壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉昨獲准保釋外出，他們三人及壹傳媒工會理事長潘柏林有到庭旁聽。

蘋果3公司早前遭凍結1800萬資產

國安處凍結蘋果日報相關的3間公司共1,800萬元資金，及後向該3間公司派遞檢控書控告上述罪行，指公司須委派代表到庭應訊。

案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理，控方由署理副刑事檢控專員周天行代表，辯方為資深大律師陳政龍代表張劍虹，大律師李澍桓代表羅偉光，三間公司則由大律師許琪莉代表。

案件編號：WKCC 2379/2021

羅偉光及張劍虹等本周四被捕，警方並派員搜查壹傳媒大樓。(詳看下圖)