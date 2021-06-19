消費券｜八達通搶客　登記並消費最多獲118元增值額　名額200萬個

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-19 16:16

政府昨日（18日）公布電子消費券詳情，料最快可於8月1日領取消費券。八達通卡今日（19日）公布，為配合政府將推出一系列獎賞，鼓勵市民於不同類型的商戶消費，為香港經濟復甦增添動力。市民若選用八達通卡領取消費券，可賺取118元八達通增值額，以及逾3,000元的商戶優惠。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

八達通表示，合資格市民以八達通卡登記及領取消費券簡易快捷，只需一個步驟即可完成登記程序，領取方法與公共交通費用補貼計劃無異。

選八達通取消費券獲四優惠

優惠一：首200萬名於政府消費券計劃網站，以八達通卡完成登記的市民，並已將該卡加入八達通App，可賺18元八達通增值額。

優惠二：憑已登記的八達通卡，單月消費滿1,000元（需要以200元或以上的交易累計），可賺50元八達通增值額，連續於8月及9月期間，可賺共100元八達通增值額，名額1百萬個，先到先得，送完即止。

+ 7 + 7 + 7

優惠三：商戶優惠券八達通付款點超過10萬個，接受八達通付款的商月戶涵蓋多個不同類別，包括電器及電子產品，網上購物，中西式食肆及酒店餐廳，時尚服飾，珠寶金飾，運動用品等。

優惠4：商場優惠八達通夥拍港鐵商場及新鴻基地產旗下共超過30個購物商場，推出八達通卡尊享飲食購物獎賞。其中港鐵商場旗下12個商場，於7月初推出八達通卡飲食購物，即享低至83折優惠。而8月開始，將聯同新鴻基地產旗下22個商場，送出總值逾300萬元的電子優惠券。

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