新冠肺炎．最新｜消息：今沒源頭不明個案　連續16日社區零確診

撰文： 孔繁栩 黃詠榆 黃金棋 朱海棋 鄭翠碧 胡家欣 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-21 13:00

本港新冠肺炎疫情趨向緩和，衞生署昨日（20日）公布新增1宗輸入個案，是連續15日沒有本地源頭不明個案，今日（21日）初步確診少於5宗。社交距離措施周三（23日）到期。消息稱，新一輪社交距離措施可能可以輕微放寬，例如食肆營業時間及同枱人數，而打針者的放寬程度將更大，尚待政府內部本周內商討。

繼打疫苗抽豪宅凱滙後，由恒基送出的300両9999黃金抽獎，今日（21日）起接受登記。抽獎共分六輪，每兩星期進行一次抽獎，只需登記一次，便可獲得六次抽獎機會，第一至第五次抽獎活動每次送出「金獎」20個，各可得黃金一両；壓軸大抽獎頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的黃金60両、二獎兩名各可得黃金30両 ，三獎八名各可得黃金10 両。無論在首五輪有否中獎，均可自動參加壓軸大抽獎。

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【13:00】據了解，今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會，是連續16日沒有源頭不明個案。

疫苗抽獎｜恒基送300両足金大抽獎 今早可網上登記（附連結）

【08:00】為鼓勵更多人接種疫苗，商界推出送禮「谷針」。「四叔」李兆基的恒基兆業集團早前公布，由7月至9月份會舉辦6次抽獎活動，送出999足金共三百両，壓軸頭獎可獨得足金60両，價值超過100萬元，抽獎活動今日（21日）早上9時起，接受網上登記，只需登記一次，即可獲6次抽獎機會，首五輪如得獎，也可在第六輪再自動參加，爭奪壓軸頭獎。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎日子。（網站截圖）

恒基兆業集團會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

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