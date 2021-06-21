疫苗抽獎｜附連結登記攻略　廠商會送共310萬免找數簽帳額

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】本港疫苗接種率偏低，為鼓勵更多人接種疫苗，政府早前公布一系列「谷針」措施，不少企業均響應呼籲，陸續推出抽獎等優惠。

而多間企業推出的獎品相當豐富，價值甚至逾千萬，包括新樓單位、999足金60両、一年無限坐郵輪等。下文將列舉出，已開放登記，並與疫苗接種相關的抽獎活動詳情。



已推出及即將推出的打疫苗抽獎優惠一覽 一文睇清所有抽獎方法及優惠

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



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▼廠商會大抽獎送2份100萬元免找數簽帳額▼



香港中華廠商聯合會早前推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，於7月18日（星期日）上午9時起，透過「e健行」系統接受市民登記參加。是次活動分兩輪，每次各有一個大獎，2名幸運兒各可獨得100萬元免找數簽帳額。次輪由8月19日起接受登記，終極大抽獎免找數簽帳額除了一個100萬元，尚有10萬、30萬及70萬各一份，其他獎品更包括Serena電氣化七人車一部。

登記抽獎網站：www.cmatakeyourshot.com/tc/

廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎禮品



▼華懋送酒店住宿及全年酒店自助晚餐▼



華懋集團表示，凡於今年8月31日前滿18歲，又已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，均可參加是次大抽獎。合資格人士可於7月5日早上9時，登入報名網站華懋集團疫苗大抽獎（luckydraw.chinachemgroup.com）報名。

獎品方面，一共設5項，包括：名額50個的如心酒店全年自助晚餐；全年家庭 (四人) 電影通行證 (適用於華懋旗下戲院)，名額100個；如心酒店豪華套房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額500個；1,000港元現金券 (適用於華懋集團旗下商場)，名額1,000個；以及如心酒店標準客房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額2,000個。華懋集團指，獎品總值2,160萬元。

登記抽獎網站：luckydraw.chinachemgroup.com

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▼煤氣公司抽1萬元電子購物禮券▼



煤氣公司推出新冠疫苗接種大抽獎，已經開始接受登記。由8月2日起，每兩周抽獎一次，共有5期，獎品總值300萬元。特別大獎有50份，為價值1萬元的煤氣電子購物禮券，每期會抽出10位；幸運獎則有2500份，為價值1,000元的煤氣電子購物禮券，每期會抽出500名得獎者。

電子購物禮券可於煤氣公司的「好氣fun」網上購物平台使用，有零食雜貨、爐具、烹飪課程等，但不適用於繳交煤氣費。所有抽出的禮券有效期為2022年9月30日。

登記抽獎網站：https://luckydraw.towngas.com/

▼香港總商會大抽獎 首批禮品包括國泰雙人商務機票▼



香港總商會推出的「香港做得到！幸運大抽獎」，於7月2日開始接受網上登記，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日舉行共7輪抽獎。有興趣參加的人士，可以在每次抽獎前一日的晚上11時59分59秒前完成登記。參加者只需要登記一次，未被抽中者將自動進入下一輪抽獎，直至所有抽獎活動結束為止，或至中獎為止，已中獎人士就不會再中獎。

所有年滿18歲並持香港身分證的居民均可參加，並須在登記時已完成接種兩劑新冠疫苗。中獎人士將於每輪抽獎後兩日內，收到短訊。

總商會公布首輪於7月22日送出的禮物，有近1,200份，最大獎的平治C系列房車未有出現，但仍有國泰航空雙人商務客位機票兩張，可自選目的地，價值約76,000元、80份港鐵全年車票、20份崇光百貨1萬元購物禮券、12份文華東方酒店海景客房住宿禮券、兩部PlayStation 5等。

今期抽獎亦有不少有趣獎品，例如價值5,000元的三個月約會配對服務、90份專業法律服務10,000元定額現金券、一年英倫皇家保管箱保管服務等。

登記抽獎網站：https://www.hkgccluckydraw.com/

▼總商會7月22日首輪抽獎獎品列表▼

▼恆基抽獎送999足金60両▼



恒基兆業集團推出的抽獎活動，於6月21日開始接受網上登記，9月16日截止，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日公布得獎名單。

年滿18歲以上的香港永久及非永久居民，均可登記抽獎。集團將於7月至9月間舉辦六次抽獎活動，每次均會送出999足金乙両。而9月20日為壓軸大抽獎，頭獎僅一名，可獨得999足金60両。

恒基表示，首日登記截至晚上10時半，有33.8萬人登記。

登記抽獎網站：https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

疫苗抽獎｜9時起登記抽金 最多可獲足金61両 一文睇清登記詳情

▼信和抽獎送1,080萬元凱滙單位▼



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團推出的抽獎活動，於6月15日開始接受網上登記，9月1日截止，9月8日公布得獎名單。年滿18歲、持有效香港身分證的居民，包括家庭傭工亦能參加抽獎。信和將送出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位。

登記抽獎網站：https://www.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

疫苗抽獎｜9時起登記抽凱滙 須填兩資料 最遲呢兩日要打第一針

▼星夢郵輪送一年無限Seacation▼



星夢郵輪推出的活動為「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於6月10日開始接受網上登記，7月30日截止，8月6日公布得獎名單。年滿18歲的香港市民可參加抽獎，星夢郵輪將送出近400萬元的獎品，其中「終極大獎」為一年內無限次搭乘「雲頂夢號」豪華海景露台客房。

登記抽獎網站：https://campaign.dreamcruiseline.com/2021/sweepstake/tc/index.html疫苗抽獎優惠｜星夢郵輪大抽獎 大獎可一年無限次搭乘雲頂夢號

▼民建聯送100部華為手機▼



民建聯推出的抽獎活動，於6月21日開始接受登記，7月9日截止，市民只須於微信App關注「民建聯 香港」公眾號後，透過小程序登記便可參加抽獎。民建聯將送出100部華為手機，連同其他小禮品，獎品總值約100萬元。

民建聯會慶大抽獎 送出100部華為電話 已打兩針可參與

▼經民聯送MCL戲飛，先到先得▼



經民聯送出1.5萬張MCL院線2D電影禮券予已接種最少一劑新冠疫苗的人士，7月20日上午11時開始登記，先到先得，每名參加者只可登記一次。成功取得禮券人士，需要在指定戲院領取電影禮券，並展示疫苗接重紀錄正本、身分證正本等核實。

電影禮券只限觀看2D電影，有效使用期至到2022年8月31日，適用於MCL院線旗下任何戲院，但只有4間戲院可領取禮券，包括尖沙咀K11 Art House、九龍塘Festival Grand Cinema、銅鑼灣皇室戲院、九龍灣MCL德福戲院。

登記網址：https://bpasupporthk.mclcinema.com.hk/